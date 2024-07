La crisi de les borses per a orina no es resol: els pacients denuncien un "augment considerable" d'infeccions urinàries

Més de 200.000 espanyols necessiten bosses d'orina. Ho estan passant fatal des que, al febrer, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va comunicar un problema de subministrament a escala europea de diversos fabricants que ha provocat un desproveïment dels productes sanitaris. La situació no millora i ha portat "a un augment considerable dels quadres d'infeccions urinàries, a conseqüència de la reutilització de les bosses d'orina", denúncia aquest dilluns la Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid.

El desproveïment en les farmàcies es remunta a mesos arrere. L'AEMPS assenyala a aquest diari que continua "monitorant i continuen arribant cada vegada més de manera regular, però encara no està completament normalitzat". L'organisme adscrit al Ministeri de Sanitat, indica que això només afecta les borses finançades i, per això, han donat també "els llistats d'empreses a les comunitats perquè prenguen mesures addicionals si ho consideren, perquè elles són les competents per a això".

Problema europeu

L'AEMPS va tindre coneixement el desembre de 2023 d'un problema de subministrament a escala europea de bosses de recollida d'orina de diversos fabricants que afectava la disponibilitat d'aquests productes sanitaris a causa del tancament d'una planta de fabricació situada a Europa que subministrava a diverses empreses fabricadores de diferents marques.

Aquesta situació va provocar, al seu torn, una demanda major a altres fabricants en el mercat espanyol. Des de llavors, van arribant al canal farmacèutic unitats de les empreses que distribueixen el producte a Espanya de manera regular per a anar mitigant el problema de subministrament, però encara no està completament resolt, admet l'AEMPS.

Cooperatives farmacèutiques

En paral·lel, l'AEMPS està sol·licitant informació a les cooperatives farmacèutiques principals que estan duent a terme la distribució per a "instar-los que aquesta es duga a terme de mode equitatiu i es reduïsca l'impacte en els pacients". A més, ha traslladat a les comunitats autònomes i la Direcció General de Cartera Comuna de servicis del Sistema Nacional de Salut les dades de les empreses que disposen de borses d'orina alternatives en cas que fora necessari establir "processos excepcionals de finançament, ja que aquest problema de subministrament afecta les borses d'orina finançades".

"És important recordar que el marc legal de regulació de productes sanitaris, a diferència del de medicaments, no estableix una obligació als fabricants de garantir el subministrament per la qual cosa l'Agència ha sol·licitat el compromís als fabricants per a mantindre cobertes les necessitats d'aquests productes tant a Espanya com a escala europea per a minimitzar els problemes causats a pacients", afegeix l'organisme.

Pacients desesperats

Però la veritat és que els pacients estan desesperats. Aquest dilluns, FAMMA-Cocemfe Madrid denuncia l'augment de consum d'antibiòtics per part dels usuaris "davant el greu desproveïment d'aquests productes sanitaris i el gran desistiment i ineficiència de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid". Un recurs vital per a les persones amb discapacitat que pateixen de severes infeccions urinàries i altres condicions mèdiques, recorden.

"Aquesta situació mai s'havia produït i està tenint un impacte significatiu en la salut i el benestar d'aquests pacients", FAMMA-Cocemfe Madrid

"Aquesta situació mai s'havia produït i està tenint un impacte significatiu en la salut i el benestar d'aquests pacients, que depenen d'aquestes bosses per a la seua cura diària i la prevenció de complicacions mèdiques greus", apunta la federació autonòmica, com abans ja van fer altres entitats estatals.

Ús constant d'antibiòtics

D'altra banda, "l'ús constant" d'antibiòtics propícia que els bacteris es facen resistents i que l'efectivitat d'aquests medicaments cada vegada siga menor. I afegeixen: "Per la qual cosa cal fer un canvi constant d'antibiòtic i, en molts casos, existeix dificultat de trobar antibiòtics que afecten la sensibilitat dels bacteris per a eliminar-los, la qual cosa pot posar fi a vida de les persones".

"La no renovació d'aquestes bosses produeix reinfeccions constants i les que es pogueren estar tractant, que no es resolguen", insisteix aquesta entitat. D'altra banda, ocasiona "una important disminució de la seua qualitat de vida i una sobrecàrrega dels servicis de salut, ja que els pacients requereixen atenció mèdica més freqüent per a manejar les implicacions derivades de la falta de subministraments adequats".

Sanitat de Madrid

La Federació "suspén categòricament la gestió per part de la consellera de Sanitat, Fátima Matute". I anuncia un "abandó important de qüestions que la discapacitat física i orgànica, representada per aquesta organització, li va transmetre fa mesos i que, hui dia, no s'ha avançat en res".

Des de Sanitat de Madrid assenyalen a El Periódico de España, de Prensa Ibérica, que l'assumpte "està en mans" del Ministeri, ja que "gestionen els desproveïments, però les comunitats autònomes poden finançar de manera excepcional aquests materials".

La Conselleria indica que està "en coordinació" amb el Consell Oficial de Farmacèutics i amb distribuïdors per a trobar "borses finançades i no finançades per a poder fer la substitució". I especifica: Farmàcia del Servici Madrileny de Salut (SERMAS) permet la substitució per desproveïment de borses del mateix tipus siguen finançades o no. "Tot per a revertir una situació que el Ministeri no ha sabut abordar i que delega en les comunitats autònomes", rasa.