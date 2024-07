Indignació i sorpresa en el primer dia sense bus gratuït per a joves a Alacant

L'autobús gratuït per a joves ja és història a Alacant. La mesura eliminada per l'Ajuntament s'ha substituït per un descompte del 50% que ha entrat en vigor aquest dilluns, per a indignació i desconcert d'alguns. Mentrestant, la Generalitat sí ha prorrogat la gratuïtat en els autocars interurbans, així com en el TRAM, la qual cosa ha contribuït a la confusió dels usuaris que, fins ara, utilitzaven una mateixa targeta per a qualsevol transport públic.

Per a Juan Manuel Arráez, un jove d'Alacant que esperava aquest dilluns per a pujar a la línia 23 (una de les quals sí que són gratuïtes després de la pròrroga del Consell) és "una mala notícia" que els autobusos municipals deixen d'estar bonificats al 100%. "Era una cosa bona per a incentivar el transport públic i contribuir a cuidar del medi ambient", indica, mentre que considera que "seria bo que es fera marxa enrere a la mesura i es tornara a posar gratis".

Alguns, com Luis Silva, se n'assabentaven en la mateixa parada: "Des de hui? Perquè no sé si porte efectiu..." Aquest jove alacantí, que utilitza l'autobús habitualment i que este dilluns pretenia fer-ho per a anar al gimnàs, encara no s'havia assabentat de la fi de la mesura. "No em sembla bé", assenyala, "crec que haurien de tornar a posar-ho, perquè ens estalviàvem diners".

En la mateixa línia, també ha sorprés el canvi de preu a Emilio Saigi i Héctor Pérez, estudiants de batxillerat. Ja en la marquesina, tots dos s'han assabentat que haurien de pagar el 50% del preu del bitllet, quan un d'ells solament disposava de la targeta gratuïta, ja inservible en els autobusos municipals. "És veritat que nosaltres utilitzem més el TRAM, perquè està millor. És més ràpid i els horaris també són millors", assenyalaven.

El canvi en el transport públic alacantí podria afectar un total de quasi 100.000 joves, ja que segons dades de la Generalitat, són 97.168 els passatgers del TRAM amb esta mena d'abonament a la comarca, que necessitarien una altra targeta per a fer ús dels autobusos locals.

Crítiques

La decisió de l'alcalde no ha passat inadvertida per a l'oposició municipal. La portaveu del PSOE, Ana Barceló, creu que Barcala "ha deixat tirades a les famílies d'Alacant, una vegada més". La líder socialista recorda que el Govern d'Espanya aporta el 50% de la bonificació i l'Ajuntament "s'ha retirat quan en la resta del país es mantenen aquestes ajudes".

L'opció triada pel regidor popular, segons Barceló, "estableix un greuge comparatiu entre els qui podran gaudir del TRAM gratuït fins a final d'any i els qui podran gaudir de l'autobús".

Per part seua, la regidora de Compromís, Sara Llobell, ha recordat que ja va preguntar en el ple municipal per què l'alcalde "no vol que els joves tinguen el bus gratis". La qual cosa que suposa "una discriminació cap als joves de la ciutat".