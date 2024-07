Detingut a Xàbia per sostraure joies en domicilis de dones majors després de guanyar-se la seua confiança

La Guàrdia Civil ha detingut a un home de 45 anys per la comissió de sis delictes de furt a l'interior de vivenda i un altre d'estafa. S'han aconseguit localitzar diferents joies abans de ser foses, les quals han sigut retornades a les seues legítimes propietàries, segons han informat des de la Guàrdia Civil. El detingut ha sigut posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Dénia.

Les investigacions van començar el mes de febrer passat, quan un ciutadà va denunciar que algú havia accedit al domicili de la seua mare, de 72 anys i veïna de Xàbia, i li havia sostret diferents joies d'or. Els agents de l'àrea d'investigació de la Guàrdia Civil del municipi van iniciar les perquisicions esbrinant, a través del cercle pròxim de la víctima, que existien fins a sis víctimes més, segons les mateixes fonts.

Els investigadors van obtindre a través de les manifestacions de les víctimes que un home, de mitjana edat i conegut per totes elles, s'havia aprofitat de la seua confiança per a entrar en els domicilis. Amb esta informació, els agents van realitzar diferents gestions, entre elles el rastreig per diversos establiments de compravenda d'or, descobrint nombroses transaccions realitzades per un home que coincidia amb la descripció de les víctimes, aconseguint així acreditar la venda de diferents joies d'or sostretes, van explicar.

Davant la informació recaptada, els agents van aconseguir que les víctimes reconegueren un total de 23 peces d'or venudes per l'autor de furts als diferents establiments de compravenda, i per les quals va rebre més de 6.763 euros. De totes les joies, els agents van aconseguir paralitzar la fosa de tres d'elles, valorades en 435 euros, podent retornar-les a la seua legítima propietària.

Finalment, després d'identificar i localitzar a l'autor dels delictes de furt i estafa, un home de 45 anys, els agents van procedir a la seua detenció i posada a la disposició del Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Dénia, que va decretar la seua posada en llibertat amb la imposició de mesures cautelars.

Cal destacar que la investigació continua oberta, no descartant l'aparició de noves víctimes pel fet que es té coneixement que el detingut va procedir a la venda de més joies de les que encara no s'ha determinat la seua procedència.