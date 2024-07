Dues germanes en un col·legi d'Alacant i sense lloc per a la tercera

Dues germanes en el col·legi, una d'elles amb discapacitat, i sense lloc per a escolaritzar a la tercera. És la rocambolesca i al seu torn frustrant realitat a la qual s'enfronta una família nombrosa d'Alacant després de quedar-se sense plaça en el col·legi sol·licitat per al pròxim curs.

El seu cas és inusual, respecte a les xifres d'admesos, ja que el 96,2% dels escolars han aconseguit entrar en el centre que havien demandat en primera o segona opció a la província. No obstant això, les seues circumstàncies especials fan que siga difícil d'entendre que situacions com aquesta es produïsquen.

«Ho véiem tot fet per a entrar i ens hem quedat fora. Físicament, serà impossible portar a les nostres filles a tres col·legis diferents», lamenta Clara López.

Aquesta alacantina és mare de quatre xiquetes. Les dues majors tenen set anys, són bessones, i van al col·legi públic Santo Domingo d'Alacant, en el barri de Sant Blai (aquest diari va tractar ahir de contactar amb el centre, sense èxit) on havien sol·licitat plaça per a la mitjana, de 3 anys; la quarta i la més xicoteta va a una altra escola infantil.

A més de tindre reconeguda la circumstància de família nombrosa especial, també té puntuació en la baremació perquè una de les seues filles majors pateix trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) i trastorn de l'espectre autista (TEA) i té una discapacitat reconeguda del 33%.

A això se suma que només treballa fora de casa el pare i que viuen a menys d'un quilòmetre del col·legi que han demanat. Totes aquestes circumstàncies tenen preferència per a aconseguir plaça en el centre sol·licitat i més enguany dins del nou procés d'admissió en el qual la Conselleria d'Educació ha augmentat la puntuació per a les rendes més baixes i les famílies nombroses respecte a cursos anteriors. És més, el centre educatiu li va concedir el punt extra, recuperat enguany pel Govern de Mazón, per haver demandat com a primera opció aquest col·legi.

Un col·legi d'Alacant, en imatge d'arxiu / Pilar Cortés

Amb tot això, Marta, la mitjana d'aquesta família que s'ha quedat primera en la llista d'espera (hi ha altres cinc xiquets més) per a entrar a aquest centre educatiu; ha obtingut 58 punts, mentre que l'última admesa n'ha aconseguit 81.

El principal escull en aquest col·legi és, segons aquesta família afectada, que només s'oferien tres places per a Infantil de tres anys per a una classe de vint xiquets, perquè els 17 restants són escolars que en el curs anterior han estat matriculats a l'aula de dos anys.

«Hem lluitat per a aconseguir que la nostra xiqueta reba tots els suports que necessita per a estar atesa en aquest centre perquè aposte molt per la inclusió i per fomentar que un xiquet amb discapacitat siga tractat igual que uns altres i ara ens trobem que la nostra tercera filla no podrà anar al mateix lloc que les seues germanes», lamenta Clara després d'haver rebut com un pitxer d'aigua freda la notícia.

Reclamació

Encara amb el disgust en el cos i sense poder digerir-lo, la família ja ha realitzat la reclamació per a sol·licitar l'admissió de la seua xiqueta de tres anys, sobretot perquè una de les seues dos filles amb necessitats especials «està adaptada i inclosa en aquest centre i plantejar qualsevol canvi d'aquesta suposaria un retrocés en ella».

Malgrat no tindre encara totes les possibilitats esgotades, ja que està la primera en la llista d'espera per a poder entrar, Clara López lamenta «la frustració que és que una família nombrosa especial es trobe en uns llimbs d'aquesta manera».

I és que el dilema al qual ara s'enfronta amb el seu marit és si s'arrisquen a esperar que els resolguen la reclamació en la primera opció que van demanar per a matricular o no a la seua filla en el centre on sí que l'han admesa, en segona opció.