Els jardins d'Alacant pateixen la «ressaca» de les Fogueres

La «ressaca» de les Fogueres encara es nota als carrers d'Alacant. Més enllà del Coso Multicolor, que es va celebrar aquest dissabte i les restes de confeti del qual encara són visibles en bona part del centre de la ciutat, les zones verdes són les que s'han emportat la pitjor part.

Una setmana després de la Cremà, la nit que posa fi als dies grans de la Festa alacantina, els jardins del centre de la ciutat encara no han tornat a la normalitat, especialment aquells situats al costat d'alguna barraca o racó. És el cas del passeig de Federico Soto, on s'ha situat aquestes Fogueres el racó de concessió municipal, que incloïa l'atenció protocol·lària de l'Ajuntament d'Alacant. Aquest dilluns, mitja desena d'operaris del servici de Parcs i Jardins treballaven per «recuperar» la zona. En els parterres de la zona: centenars de xapes de botella incrustades en la terra, plantes xafades o directament arrancades, zones de gespa completament seques sobre les quals s'havien instal·lat neveres i descarregat material...

«Això d'enguany és una barbaritat», assegurava un dels treballadors, que lamentava que «la gent no té cap cura, però a més la Policia podria controlar un poc». Un problema que s'estén també a altres zones, com la plaça de Sèneca, on encara hi ha banderoles penjant dels pals i fanals, a més de restes de materials que van cremar durant la Cremà, i que s'han adherit i solidificat en el sòl de la zona per als vianants.

També en Óscar Esplá, on se situava un dels racons juvenils més populars, s'han fet visibles els estralls de les nits de festa. Des d'un arbre al qual se li ha arrancat una branca de grans dimensions a una de les tanques que separen la carretera dels jardins, que està completament destrossada. «Estem revisant i de moment falten dos o tres filtres dels aspersors, hi ha algun trencament... Però per sort no ens ha tocat Federico Soto, això era com Sodoma i Gomorra», indicava un altre operari.

"Les Fogueres poden fer el que vulguen"

També és cridanera la situació en el passeig dels Màrtirs de la Llibertat, al costat de l'Esplanada d'Espanya. A principis de juny, només uns dies abans que donaren principi les Fogueres, l'Ajuntament d'Alacant va plantar més de 5.000 unitats florals i arbustives en la façana litoral. Una actuació de «millora paisatgística» que el regidor de Medi Ambient, Manuel Villar, va afirmar que anava a «embellir tot el front litoral de la ciutat i el lloc més visitat per alacantins i turistes». No obstant això, també ha sigut un dels punts més concorreguts durant les festes, la qual cosa ha provocat que bona part de les jardineres s'hagen convertit en «zona de pas» durant els últims dies. El resultat: diverses desenes de metres on les noves espècies florals han donat pas a un erm sense un sol àpex de verd.

«Fa la sensació que les barraques tenen prioritat i poden fer el que vulguen, que ja ho arreglarem nosaltres», lamentava un altre empleat municipal.