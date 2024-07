L'app del Govern contra el porno, en dubte: les 10 webs més vistes no tindran cap restricció

L'aplicació mòbil 'Cartera digital beta', el sistema de verificació de l'edat per a limitar l'accés de menors al porno, no restringeix les 10 webs d'aquest tipus més vistes a Espanya. Encara que el Ministeri per a la Transformació Digital i Funció Pública s'ufanejava el dilluns durant la presentació de l'app, la ferramenta impulsada pel ministeri de José Luis Escrivá (la primera versió del qual no arribarà fins al final de l'estiu) té un greu problema: només afecta les webs radicades a Espanya. O, cosa equivalent, té nul·la capacitat 'censora' sobre les gegants del sector, ja que les principals webs porno consumides pels espanyols estan allotjades a l'estranger i pertanyen a grans grups multinacionals.

Tal com assenyala Xakata, les 10 webs porno més visitades a Espanya estan allotjades a l'estranger. Per tant, a cap d'elles aplicaria la restricció del Govern. Les pàgines porno més visitades des d'Espanya, segons dades de SEMRush, són principalment PornHub (151,2 milions de visites al mes) i xVideos (110,24 milions), que pertanyen a MindGeek i WGCZ Holding respectivament, amb seu a Luxemburg i República Txeca. Només aquestes dos sumen del 50% de la quota de mercat.

Darrere d'elles, aquestes són les huit pàgines que les segueixen en el rànquing: xnxx.com (República Txeca); xhamster.com (Xipre); xvideos.es (República Txeca); hentalia.com (Mèxic); onlyfans.com (el Regne Unit); amateur.tv (els Estats Units); toroporno.com (Països Baixos); vercomicsporno.com (Mèxic).

Davant esta situació, la gran majoria d'usuaris no veuran afectat el seu patró de consum, perquè l'App només afecta als quals accedisquen a les webs porno espanyoles.

Amb un accés cada vegada més fàcil, la pornografia —sovint, molt violenta i denigrant amb les dones— s'està convertint en el fallit educador sexual de les generacions més joves. Segons l'últim estudi del Centre Reina Sofia de Fad Juventud, l'edat mitjana del primer contacte amb el porno és als 13 anys.

Caducarà cada 30 dies

'Cartera digital beta' emmagatzemarà "de manera segura" la credencial de majoria d'edat emesa pel Govern, que serà presentada davant la plataforma de continguts per a adults (si esta s'allotja a Espanya) quan s'inicie la sessió. El sistema incorporarà una doble autenticació per a evitar que els menors accedisquen a través dels dispositius d'adults.

La credencial de majoria d'edat serà anònima i no contindrà cap altra dada personal per a garantir la seguretat de l'usuari. A més, caducarà cada 30 dies per a "impedir que les plataformes puguen fer una traçabilitat de la persona i que no hi haja encreuaments entre diferents aplicacions", ha assenyalat la directora general de Governança Pública, Carmen Cabanillas. "Per a nosaltres és fonamental la ciberseguretat i el respecte a la protecció de dades. Necessitem que la solució siga robusta i que utilitzar aquesta credencial per part de terceres persones siga impossible", ha ressaltat.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) fa mesos que dissenya un sistema "efectiu" per a comprovar l'edat de l'usuari en funció d'un document oficial sense emmagatzemar informació personal que permeta revelar la seua identitat.