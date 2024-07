La diàspora per excés de treball deixa l'Hospital d'Elda sense dermatòlegs

El servici de dermatologia de l'Hospital General Universitari d'Elda ja «no existeix», segons han confirmat fonts sanitàries a aquest diari. El mes de març passat marxava l'última especialista, deixant al Departament de Salut, que cobreix a unes 190.000 persones, orfe.

Va marxar per la saturació de treball a un altre centre hospitalari on continuar exercint la professió. Aquest fet està provocant que arriben a Atenció Primària pacients que ja havien sigut vistos prèviament per un dermatòleg, uns altres que estan en tractament i acudeixen per a continuar el seguiment, o per a rebre els resultats després d'una intervenció, la qual, en alguns casos, ha sigut per a extirpar un tumor maligne.

El càncer de pell es troba a l'orde del dia, tal com va publicar aquest diari fa uns dies, els casos d'aquesta patologia han augmentat un 40% en els últims quatre anys i suposen ja un 8% del total de tumors diagnosticats, segons l'Associació contra el Càncer. Fonts sanitàries de l'Àrea de Salut adverteixen que, en casos on s'ha extirpat un tumor de pell i s'ha enviat per a la seua anàlisi, el pacient no està rebent la informació del resultat.

A més a més, a causa de la falta de dermatòlegs, ningú revisa si la lesió requereix una segona intervenció o si ha sigut completament eliminada, la qual cosa podria implicar la necessitat d'una altra cirurgia. També s'està tornant habitual que els pacients acudisquen al seu metge de capçalera i que siga el professional d'Atenció Primària qui els informe que encara queda lesió malgrat haver sigut operats. Això sorprén els pacients, ja que el dermatòleg, qui hauria d'haver-los avisat, no ho ha fet pel fet que el servici ja no pot prestar-se perquè «no existeix».

Els facultatius d'Atenció Primària no coneixen l'historial clínic complet del pacient, perquè el seguiment de cada cas es realitzava des del servici de dermatologia. Encara que aquests professionals tenen coneixements mèdics, segons sostenen les mateixes fonts, la seua competència és limitada en aquest àmbit. Algunes lesions de la pell en pacients amb antecedents han de ser revisades per especialistes en dermatologia, els qui han de valorar si és necessària una segona intervenció o un tractament específic.

Els usuaris en llista d'espera quirúrgica que acudeixen a Atenció al Pacient per saber quan seran operats obtenen la resposta que no es coneix quan arribarà el seu torn. Segons fonts sanitàries, s'estarien derivant diagnòstics greus de melanoma per la «via ràpida» a l'Hospital General d'Alacant i a centres privats.

No obstant això, hi ha pacients amb categoria preferent que porten esperant una intervenció des del mes de febrer. Això està provocant retards i l'alentiment de diagnòstics. Mentre alguns pacients poden optar per acudir a centres privats, aquells que no s'ho poden permetre no els queda una altra solució més que esperar. La situació no millora amb el pas dels mesos, segons les mateixes fonts. Aquest diari s'ha posat en contacte amb la Conselleria de Sanitat per conéixer si té prevista alguna mesura sobre aquest tema per a pal·liar la situació, però no ha obtingut resposta al tancament d'aquesta edició.