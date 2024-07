Una eldera arriba als Moros i Cristians de València

L'eldera Paloma García Santiago ha sigut triada com a capitana de la XXVII Entrada de Moros i Cristians del Marítim de València, que se celebrarà dissabte que ve. Esta festivitat es distingeix de les celebracions en la zona del Vinalopó per tindre un únic capità que representa a tots dos bàndols. El capità és l'encarregat d'obrir la desfilada alçat en una carrossa i acompanyat per una ostentació.

La festera ha sigut designada per al càrrec per l'Agrupació de Moros i Cristians Marítim València, una entitat amb una jove història de 28 anys. L'eldera explica que l'agrupació l'ha seleccionada per haver dirigit de manera «totalment altruista i desinteressada» les Ambaixades Infantils de València des de l'any 2013, a través de «Peloki Teatro», un grup teatral del qual és directora. La festera assegura que suposa «tot un honor» rebre un reconeixement així per part de l'Agrupació de Moros i Cristians Marítim València.

L'acte de les Ambaixades, que dirigeix l'eldera, es representen en la mateixa platja de les Arenes de València, amb el Mediterrani de fons. El text que llegeixen els actors es troba en castellà i està «perfectament documentat». Els fills de Santiago han participat en diverses edicions de les Ambaixades, havent interpretat el menor d'ells el paper d'Ambaixador Moro diversos anys. Segons conta Santiago, alguns dels xiquets que van participar en les primeres edicions de les Ambaixades Infantils, ara adults, es dediquen professionalment al teatre, cinema, música, entre altres camps.

L'Agrupació de Moros i Cristians Marítim València defineix a Santiago com «un verdader espill on mirar-se els nostres xiquets i joves». L'entitat festera ha mostrat el seu agraïment a l'eldera «per acceptar» el càrrec de capitana i expressen el seu «agraïment» per haver creat el Grup Peloki, «perquè sense Paloma i sense la participació dels xiquets i xiquetes en aquests 11 anys, res hauria sigut igual».

Es tracta així de la primera eldera a ostentar la capitania de les Festes de Moros i Cristians de València. La sang festera corre per les seues venes, perquè els seus pares van ser Capità i Banderera de la comparsa de Cristians a principis dels anys 70 a Elda.

Santiago és una amant de l'art escènic, en les seues facetes vocals, és soprano i està incorporada a un grup coral «Allegro 3.0.». És poetessa, novel·lista autora i directora de més de vint obres de teatre, la majoria, musicals. L'eldera és advocada especialitzada, té formació en dret, urbanisme i criminologia.

El seu recorregut professional l'ha portada a treballar en el departament d'Urbanisme en diversos Ajuntaments: Bétera, Almàssera, Novelda i actualment a Elda, on exerceix el càrrec de Cap del Departament d'Urbanisme i Activitats a l'Ajuntament.

L'agermanament entre Elda i València a través de l'eldera Paloma Santiago i els Moros i Cristians és una prova més que aquesta festa no coneix fronteres.