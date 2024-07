Estiu d'experiments científics en la Universitat d'Alacant: Activitats per a tota la família

Fidel a la seua cita amb l'Escola d'Estiu de la Universitat d'Alacant i oberta a tots els escolars i als majors que vulguen quedar-se sorpresos amb la diversió que hi ha darrere de les matemàtiques, la física o la química torna al campus “El Pati de la Ciència 2024”.

Vora 300 xiquets, xiquetes i joves d'entre 7 i 16 anys participen en aquest programa de divulgació que promou tots els estius la cultura científica i acosta la ciència d'una manera lúdica i innovadora. En concret, els dies 28 de juny i 5 i 12 de juliol s'estan duent a terme tres espectacles científics en dues sessions: de 10 a 11 hores i de 12 a 13 hores, en el Saló de Graus Alfredo Orts de l'edifici d'Òptica de la UA, protagonitzades per prestigiosos divulgadors amb impressionants demostracions que sense dubte encantaran i divertiran als assistents.

La primera sessió està destinada per a menors d'entre 7 i 9 anys i la segona per a escolars de 10 a 16 anys. També poden assistir familiars o curiosos i, encara que la preferència és per als joves que participen en l'Escola d'Estiu de la UA, l'entrada és lliure fins a completar l'aforament.

Pròximes sessions

Divendres que ve 5 de juliol tindrà lloc la sessió «Les matemàtiques en la màgia i viceversa» a càrrec de Sergi Belmonte, professor en l'IES Alt Penedès de Vilafranca (Barcelona) i membre del MMACA - Museu de Matemàtiques de Catalunya. El divendres 12 de juliol serà el torn de «Química en tot i per a tot» de la mà de Gabriel Pinto, professor de la Universitat de Politècnica de Madrid que ha liderat iniciatives per a la divulgació de la Ciència i premiat en el certamen nacional de «Ciència en Acció».

La primera sessió, celebrada divendres passat 28 de juny, va comptar amb els professors Ferran de Prada, de l'IES Las Lagunas de Rivas i Pablo Cassinello, de l'IES Diego de Velázquez de Torrelodones, tots dos centres de Madrid, que van dur a terme l'espectacle «La Física se'n va de fira». De Prada ha desenvolupat una prolífica carrera de divulgació científica reconeguda, entre d'altres, pel premi en Ensenyament i Divulgació de la Física en Ensenyament Mitjà atorgat per la Reial Societat Espanyola de Física (RSEF) i la Fundació BBVA. Per part seua, el professor de secundària Cassinello té una àmplia experiència en esdeveniments de divulgació científica com la Fira de la Ciència de Madrid i ha participat en diverses ocasions en el concurs «Ciència en Acció».

Tallers

D'altra banda, durant els dies 3, 10, 17 i 24 de juliol, també es duran a terme els tallers científics «Jocs de Ciència» per als xiquets, xiquetes i joves de l'Escola d'Estiu de la UA en la Facultat de Filosofia i Lletres II. Els més xicotets podran realitzar els seus propis experiments i, guiats per estudiants de la Facultat de Ciències de la UA, entendre el seu significat científic. A través de l'observació i l'experimentació s'introdueix el mètode científic com una ferramenta eficaç per a trobar respostes en cada experiment i promoure el pensament crític.

«El Pati de la Ciència», que es realitza en la Universitat d'Alacant des de 2005, està coordinat per les professores de la Universitat d'Alacant Isabel Abril, del Departament de Física Aplicada, i Mercedes Pastor, del Departament de Química Inorgànica, i, com a assessor, Rafael García Molina del Departament de Física de la Universitat de Múrcia.

Aquesta activitat s'emmarca en la programació anual del Vicerectorat de Transferència, Innovació i Divulgació Científica de la Universitat d'Alacant, a través de UA Divulga (UCC+I), i compta amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i la delegació de l'Institut d’Estudis Catalans a Alacant.