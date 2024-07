Una Llei del Palmerar que molesta per proteccionista

Amb el que va costar tindre una nova Llei del Palmerar, i el mal que ho està passant des que es va aprovar!! Va ser en 2021, fa menys de tres anys, i gran part del seu articulat encara està sense desenvolupar.

És veritat que l'anterior Ajuntament mai va semblar que tinguera molt interés a posar-la en marxa. Sembla que, amb aprovar-la, i incomplir-la, era suficient. Molta gent s'ha preguntat, en aquest temps, per a què es va aprovar llavors. És veritat que mantindre en vigor la de 1986 era indefensable. Estava desfasada i, el més greu, des de llavors no només havia canviat la percepció de la societat cap a la protecció dels horts, sinó que, una cosa molt important: la UNESCO els havia declarats Patrimoni de la Humanitat.

Malgrat això, els òrgans de gestió per a desenvolupar la nova llei van tardar a posar-se en marxa, per pura desídia. Es va perdre un temps preciós, incomprensiblement, per a consolidar i avançar en les noves propostes que la Llei contemplava.

És cert que ha sigut, amb el nou Ajuntament, quan la Llei ha començat a desenvolupar-se. Però també que, des del primer moment i, especialment per l'alcalde, és criticada per una qüestió cridanera: és massa proteccionista, especialment en el que fa referència al seu entorn de protecció. I, per això, s'ha dedicat a una croada per a exigir que la Llei ha de canviar-se, arribant a qualificar-la d'absurda. Tal vegada, l'absurd és oposar-se un alcalde a un dels criteris de protecció més importants per a un bé com el del palmerar.

Recordem que el palmerar està declarat Patrimoni de la Humanitat. Una distinció que Elx va buscar i que és voluntari tindre. No és obligatori ser-ho. Es pot renunciar a ella. Tindre-la és un orgull i una distinció singular, però també estableix uns compromisos de protecció. És un tot. No es pot agafar només la part que interesse. Elx pot lluir ser Patrimoni mundial, però també va acceptar no aplicar mesures que pogueren danyar o menyscabar eixe bé. L'Ajuntament haurà de triar i ja veurem UNESCO què diu. Arriscar-se a perdre la distinció per rebaixar la protecció, enfront d'interessos urbanístics en les zones d'amortiment, és fort. I la ciutadania haurà de sospesar què és el millor per a Elx, no per a un determinat equip de govern o per a algun xicotet grup d'empresaris.

Horts de palmeres en el cor d'Elx / Áxel Álvarez

Quina casualitat que siga la nova Llei la que estiga paralitzant unes hipotètiques inversions que, casualment, sembla que només poden fer-se en el seu entorn de protecció

A més, el palmerar no només té un entorn de protecció per ser Patrimoni de la Humanitat. També és BIC, d'acord amb la Llei de Patrimoni. I també ací es plantegen els entorns de protecció. No és, per tant, un capritx de la Llei del Palmerar. Són espais per a preservar el ben declarat, no per a edificar-los, com sembla la intenció de l'alcalde, i d'algun sector empresarial minoritari. Un patrimoni mundial com el palmerar ha de protegir-se, i no posar-se en risc, per molt atractius que siguen els seus entorns de protecció per a determinats interessos. Elx, per sort, és molt gran i, en canvi, no ho és tant el seu patrimoni històric i cultural.

Molt de discurs sobre què bonic que és el palmerar, mentre es treballa a rebaixar la seua protecció. Hi ha amors que maten. Quina casualitat que siga la nova Llei la que estiga paralitzant unes hipotètiques inversions que, casualment, sembla que només poden fer-se en el seu entorn de protecció, per no recordar l'intent que va haver de situar el Palau de Congressos en ple cor del Parc Municipal per a facilitar, com diuen alguns, «el desenvolupament de la ciutat».

I, si es volguera defendre, de veritat i no només de paraula al palmerar, ja és hora que l'Ajuntament aprove el Pla Especial de Protecció, així com el d'Ús i Gestió, als quals obliga la Llei, la qual cosa permetria aclarir l'aplicació d'aquesta. Amb més d'un any en l'alcaldia, ja està bé.

El que menys necessita el palmerar és debilitar les seues mesures de protecció, ho demane qui ho demane.