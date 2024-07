Sumar pressiona per incloure la Llei Mordassa en el pla de regeneració que anunciarà Sánchez i el portarà a la taula de coalició amb el PSOE

Sumar intenta deixar la seua empremta en el pla de regeneració democràtica que Pedro Sánchez anunciarà el pròxim 17 de juliol en el Congrés. El president de Govern va anunciar aquest dilluns la seua compareixença parlamentària i va avançar la seua proposta per a topar el finançament públic als mitjans de comunicació, en un paquet de mesures que està en discussió entre els socis de coalició i on Sumar vol incloure la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana, més coneguda com a Llei Mordassa.

Els de Yolanda Díaz donen prioritat absoluta a aquest assumpte, sabedors que aconseguir aquesta mesura suposaria un èxit polític en un moment on estan fortament desdibuixats en el Govern. És per això que serà un dels assumptes que portaran a la taula de seguiment de la coalició amb el PSOE, que està prevista per a aquest mes de juliol, i que aspiren a celebrar en els pròxims dies, abans que s'anuncie el pla de regeneració.

La primera i única reunió dels socis de coalició va tindre lloc el 16 de maig, i llavors es va anunciar la creació d'un grup de treball per a dissenyar aqueix pla de regeneració democràtica que tenia dues potes: una, la part judicial, amb la petició de Sumar de rebaixar les majories d'elecció del CGPJ; i una altra, la relativa a llibertat d'expressió i els mitjans de comunicació. En aqueixa mateixa reunió PSOE i Sumar van acordar fixar una periodicitat de dos mesos a les reunions, de manera que la pròxima hauria de celebrar-se molt pròximament. A Sumar confien que la cita puga repetir-se la setmana que ve, com tard, perquè tinga lloc abans que Sánchez anuncie el pla de regeneració el dilluns següent en seu parlamentària.

Intercanvi de propostes

Aquest dilluns el president va avançar per sorpresa mesures que havien tractat en els socis de coalició en aqueix espai de treball. Si bé Sumar no té un grup de treball creat a aquest efecte, apunten des de la formació, sí que s'han produït intercanvis de propostes amb els socialistes. "Estem treballant en algunes de les mesures que el president va explicar i que estan a debat", va assegurar el dilluns Ernest Urtasun, que va intentar reivindicar el seu paper en la futura agenda legislativa "que com a Govern aprovarem".

Però la veritat és que Sánchez va fer l'anunci en solitari, arrogant-se la iniciativa i sense comptar amb els seus socis, que ara pressionen als socialistes per a anar més enllà en les seues propostes i tractar de deixar el seu segell en el nou pla. L'objectiu és incloure la derogació de la llei mordassa, una norma que ja van rescatar el maig passat després del 'punt i a part' del president. La derogació de la llei mordassa és una reivindicació històrica de l'esquerra que ja es va frustrar al març de l'any passat, durant l'anterior legislatura, quan l'acord va saltar per l'aire per l'exigència de màxims d'ERC i Bildu, que la van rebutjar per no incloure la prohibició de pilotes de goma o les devolucions de migrants en frontera.

Aquesta circumstància va deslligar un encreuament de retrets entre Podemos i els partits que hui s'integren a Sumar, que en aquells dies convivien en el grup parlamentari d'Unides Podem. Mentre els morats culpaven en exclusiva al PSOE per no cedir en tots els termes, IU i Yolanda Díaz criticaven a les formacions nacionalistes per fer descarrilar la proposta.

"Punt de partida"

Més d'un any després i consumat el divorci parlamentari, el portaveu de Justícia i Interior de Sumar, el diputat d'IU Enrique Santiago, va prendre l'últim intent d'acord com a "punt de partida" per a avançar en la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana, en una iniciativa que va presentar en el Congrés dels Diputats per a retornar-la a l'agenda política, però que no va arribar a registrar-se.

Des de Sumar admeten les dificultats perquè el PSOE accepte incloure aquesta mesura en el Pla de Regeneració, però veus autoritzades consideren que finalment cedirà; si l'assumpte de la vivenda està enquistat entre els socis de Govern, creuen que la derogació de la Llei Mordassa és una cosa diferent, i que poden reprendre la iniciativa almenys en el punt en què es va quedar.

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i el diputat de Sumar Enrique Santiago, a la seua arribada al Ple del Congrés dels Diputats. / EFE

No obstant això, aquell acord no comptava fa un any amb els suports i, de mantindre's en els seus termes, tampoc és clar que els tinguera hui dia. El passat 19 de juny va acudir a la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats el secretari d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior, Rafael Pérez Ruiz, que va mantindre les posicions dels socialistes en els desacords que ja es van expressar llavors. "Els impulse al fet que realment arribem a un acord i ens oblidem de determinats maximalismes", va reclamar el dirigent socialista, dirigint-se als partits nacionalistes, abans d'insistir en rebuig a incloure les mesures que reclamaven Bildu i ERC.

El fet d'incloure en el Pla de Regeneració la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana de 2015 ja seria considerat un èxit per part de Sumar, ja que el resultat ja recauria sobre la majoria parlamentària, però haurien aconseguit tornar a posar-ho en el centre del debat polític. Ben diferent és la reforma judicial que reclamava el soci minoritari de la coalició, consistent a rebaixar les majories del CGPJ a mesura que l'òrgan superara determinats terminis sense renovar-se. Una proposta que ha sigut desplaçada per l'acord entre PSOE i PP per a renovar el Poder Judicial, que descarten incloure en aquest pla i que Sumar valora ara presentar com a esmena a la reforma pactada.