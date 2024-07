Alcoi abraça als universitaris llatins

Deixar el teu país, la teua llar i els teus vincles més pròxims és un pas significatiu, un que pot obrir les portes a una de les experiències més enriquidores de la vida. Així ho han fet quatre estudiants llatins, els qui han triat el Campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València (UPV) per a cursar els seus estudis professionals.

Cada any, augmenta el nombre d'estudiants de Sud-amèrica i Centreamèrica que trien aquesta universitat per a cursar els seus estudis. Les xifres proporcionades pel Campus d'Alcoi de la UPV avalen aquest fet, i mostren que el nombre d'universitaris hispans ha augmentat a 95 en el present curs, un 30% més que l'any anterior, que van ser 73.

Aquests estudiants provenen principalment, segons les dades facilitades per la UPV, de països com Colòmbia (34), el Perú (17), l'Equador (10), Veneçuela (9), Mèxic (6), Costa Rica (3), l'Argentina (3), Panamà (3), Bolívia (2), Xile (2), Guatemala (2), Puerto Rico (1), el Brasil (1), el Salvador (1) i República Dominicana (1). Respecte al curs anterior, la presència d'alumnes d'Hondures ha desaparegut. No obstant això, s'ha guanyat representació de països com el Brasil, Guatemala i Puerto Rico, que no tenien representació en el curs 2022/23.

Un exemple d'aquests estudiants és Star Cardona, un colombià de 22 anys que cursa el Màster en Neuromàrqueting Aplicat: «Vaig arribar fa dos anys i és una oportunitat increïble. Si tens la possibilitat de vindre, desaprofitar-la seria molt arriscat perquè et dona l'oportunitat de conéixer una nova cultura, persones, fer contactes i adquirir coneixements que no tenies. Realment, l'experiència i el temps que passes ací aprenent són molt enriquidors».

Un dels factors que va portar a Cardona a triar la UPV va ser l'idioma i la cultura, ja que assegura que «és similar en molts aspectes». El colombià assenyala que «Alcoi és una ciutat xicoteta, però encantadora, i la gent és igualment amable. A més, està molt ben comunicada. Les instal·lacions també són excel·lents» i afegeix que, de moment, en els seus pensaments està quedar-se a Espanya, «representa una oportunitat de creixement».

El cas de Leire Cadena és diferent. La seua família va arribar a Alcoi en els 2000 des de l'Equador. La jove de 23 anys, que estudia Administració i Direcció d'Empreses (ADE), ha fet la seua vida a la ciutat dels ponts: «La gent és molt amable. Em vull quedar ací i en un futur ja veuré que faig», confessa.

Per part seua, Stephanie Ponce, també procedent de l'Equador, es va aventurar a vindre sola a Alcoi per a estudiar Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte: «Vaig estar buscant diverses universitats i una de les que més em va cridar l'atenció va ser la UPV. Vaig vindre sense saber res d'Alcoi, i la primera vegada que vaig arribar em va sorprendre bastant. És cert que la ciutat és xicoteta, però a mesura que he anat estudiant ací, he trobat un ambient molt acollidor i familiar, a diferència del que poden oferir altres campus més grans». Per a la jove de l'Equador, aquest fet suposa un avantatge, ja que explica: «Arribes a connectar amb persones d'altres carreres i els professors et coneixen individualment, no eres només un nombre. Ací em sent com en família».

Ponce confessa que «prendre la decisió de deixar el teu país no és una cosa que tots puguen fer, es requereix molta fortalesa. Sempre deixaràs alguna cosa arrere», per la qual cosa avança que «és crucial sospesar les opcions i decidir què serà millor per al teu futur».

Per a Juan Andrés Leuro, de 22 anys, deixar la seua Colòmbia natal per a vindre a estudiar a un altre país va ser «un canvi de 180 graus». El llatí ha completat el Màster en Neuromàrqueting Aplicat i assegura que sempre va voler viure aquesta experiència: «Vaig considerar Madrid i els EUA, però al final em vaig decidir per la UPV perquè la seua estructura és genial, sembla que entres i estàs en una pel·lícula americana. La UPV em va atrapar i aquest país també, encara que me'n vaig de tornada a Colòmbia en pocs dies, no descarte tornar prompte», conclou Leuro.