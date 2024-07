Només dos centres de salut del General d'Elx queden oberts a partir de les 15 hores aquest estiu

Si pot, no emmalaltisca. És un consell que val per a qualsevol moment, però molt més per a l'estiu on es redueixen els servicis assistencials per les vacacions pròpies dels professionals i pel fet que no hi ha suficients professionals de reserva per a cobrir les baixes. És inevitable que els temps d'espera per a rebre una atenció augmentaran i és important que s'intente fer el menor ús possible d'ells sempre que siga possible per a no contribuir al col·lapse. El departament de salut de l'Hospital General d'Elx, per les pressions dels dos alcaldes que atenen els seus servicis, Pablo Ruz a Elx i Loreto Serrano a Santa Pola, ha eixit beneficiat amb mig SAMU (una ambulància medicalitzada) respecte a altres anys, encara que amb molta tensió social i política.

Per a entendre l'esforç que suposa reordenar els servicis, cal tindre en compte que fins a 13 centres de salut tancaran les portes a partir de les 15 hores i fins a les 8 hores de l'endemà a Elx. Durant eixes 17 hores només hi haurà dos punts d'atenció per a emergències: el PAS (Punt d'Assistència d'Urgències) del centre de salut d'Altabix i el PAC (Punt d'Assistència Continuada) de l'Altet. L'Hospital del Vinalopó no ha donat a conéixer el seu pla d'estiu i com afecta centres de salut i al mateix Hospital, incloses les emergències. L'alcalde Pablo Ruz va assegurar dijous passat que el centre de salut del Toscar seria base d'una ambulància sense metge, però no va dir qui la posaria.

Un Suport Vital Bàsic de la Conselleria de Sanitat / GVA

Període estival

Els centres de salut i consultoris auxiliars que no estaran funcionals més que de demà (de 8 a 15 hores) són els del Raval, Els Baies, Altabix, Pla, La Foia, Marina, Sant Fermín, l'Altet, Els Arenals, Perleta Maitino, Torrellano i Valverde. Segons la direcció del centre sanitari, «Elx mantindrà aquest estiu les mateixes unitats que durant la resta de l'any, és a dir, les dues ambulàncies del SAMU, amb seu en el centre de salut El Pla i en la base de la carretera a Crevillent; i la unitat de Suport Vital Avançat (SVA) d'Infermeria amb base en l'Altet. En el cas de Santa Pola disposarà d'una nova unitat del SAMU durant el període estival». En anys anteriors, durant els mesos d'estiu, es traslladava de base una ambulància del SAMU d'Elx a Santa Pola; mentre que a la ciutat il·licitana s'activava un vehicle d'intervenció ràpida, unitat dotada amb equip mèdic SAMU, però que no permet el trasllat de pacients. «Així, enguany la Conselleria de Sanitat ha apostat per millorar l'assistència a la ciutadania en les emergències extrahospitalàries en la zona de Santa Pola, no només sense menyscabar la d'Elx, sinó ampliant per a aquest estiu la cobertura que es donava en anys anteriors, perquè no es perda la possibilitat del trasllat de pacients». Aquesta informació no diu que un dels SAMU només funcionarà en horari diürn, tal com va confirmar al diari un portaveu del CICU, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències.

Santa Pola

Quant als centres sanitaris de Santa Pola, la Conselleria de Sanitat ha previst que aquest estiu funcione el consultori de la Casa de la Mar de Santa Pola, que romandrà obert entre l'1 de juliol i el 31 d'agost de 8 a 21 hores. Per a això, estarà dotat amb un metge i un pediatre als matins i d'un metge a les vesprades. Durant setembre funcionarà només de matins.

L'alcaldessa de Santa Pola, aquest dilluns rebent al SAMU / INFORMACIÓN

En aquesta línia, també romandrà obert el Centre de Salut Integrat de Santa Pola i el consultori auxiliar de Santa Pola Gran Alacant, tots dos entre les 8 i les 15 hores. A partir del tancament d'aquests centres entrarà en funcionament el PAC de Santa Pola. En el cas de l'Illa de Tabarca, el consultori auxiliar romandrà obert d'11 a 14 hores; és a dir, tres hores.