Educació anuncia reforços a les aules de xiquets amb necessitats especials

La Conselleria d'Educació ha anunciat un reforç d'especialistes en els col·legis que tinguen aules específiques, és a dir, aquelles que compten amb xiquets amb necessitats educatives especials, des d'escolars amb discapacitats psíquica o motriu i trastorns de desenvolupament, que necessiten suport individual i específic. En concret, segons ha informat el departament autonòmic, en els centres d'Educació Infantil i Primària que incorporen Unitats Específiques en Centres Ordinaris (aules UECO), s'incrementarà la dotació, amb un lloc docent del Cos de Mestres de l'especialitat de Pedagogia Terapèutica, un lloc docent del Cos de Mestres de l'especialitat d'Audició i Llenguatge, i un lloc d'educador d'Educació Especial.

Aquesta serà una de les millores arreplegades en la dotació de personal docent de què disposaran els col·legis i que determinarà l'organització del pròxim curs escolar 2024-2025, la qual ha sigut remesa dilluns 8 de juliol, segons Educació, als equips directius. Les millores han sigut qüestionades pels sindicats, perquè adverteixen què dependran de les unitats que finalment vagen a tindre els col·legis, unitats que la conselleria preveu reduir respecte al passat curs sota l'argument de la baixa natalitat. A més, adverteixen que no veuen més reforços més enllà de les aules específiques.

Segons el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, la dotació d'aqueix personal s'ha establit en funció de la legislació vigent i de les instruccions de la directora general de Personal Docent per a la dotació de plantilles per al pròxim curs.

Personal de suport

La Conselleria d'Educació ha indicat als col·legis que, perquè puguen continuar aplicant amb èxit els programes que donen sentit al desenvolupament dels Projectes Educatius de Centre, podran comptar amb la dotació de recursos personals addicionals determinats per a l'aplicació del Programa d'Actuació per a la Millora (PAM), és a dir, del personal de suport que va adscrit al tutor.

Quant a la dotació de personal especialitzat de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge en els CEIP, de manera general, s'ha indicat que s'ajustarà igualment a les instruccions de la Direcció General de Personal Docent per a la definició de les plantilles de professorat en centres educatius dependents de la Conselleria d'Educació Universitats i Ocupació, segons el comunicat autonòmic. Així mateix, per al curs 2024-2025, l'Administració autonòmica contempla la possibilitat d'assignar llocs per a les possibles necessitats específiques de l'alumnat del centre, que es calcularan automàticament amb la informació disponible i recollida en el programa "Itaca3" durant el mes de juny.

Un col·legi d'Alacant, a una imatge d'arxiu / Pilar Cortés

Per part seua, els Centres Rurals Agrupats (CRA) incrementaran un lloc de treball docent a la relació dels quals els correspon pel seu nombre d'unitats objecte d'agrupació. Els CRA que, a més, siguen centres amb menys d'una unitat per cada nivell d'Educació Primària i els de 12 o més unitats de Primària, incrementaran en dos el nombre de llocs docents de treball que per unitats tinguen assignats.

Finalment, en la carta enviada als centres educatius s'indica que els centres docents preferents per a l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat motriu disposaran de tres llocs de treball docents de l'especialitat de Pedagogia Terapèutica i dos de l'especialitat d'Audició i Llenguatge, segons Educació.

El secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, ha destacat l'esforç realitzat “per a donar cobertura a tots els centres i de manera especial en les àrees en les quals es treballa amb alumnes que requereixen una major atenció per presentar necessitats específiques”. McEvoy ha indicat que tots els centres “comptaran amb el personal necessari” i ha reiterat que la previsió de la Conselleria és que al llarg del curs escolar 24/25 es vagen incorporant més docents als centres fins a aconseguir els mil a la fi de curs.

Els sindicats qüestionen el reforç

Des de Comissions Obreres han advertit que el personal de reforç o del Programa d'Actuació per a la Millora (PAM) passaria a la plantilla del centre, però es va cancel·lar amb la denúncia de l'acord de plantilla que va firmar el Botànic quan estava en funcions. El sindicat ha assenyalat que cal "agafar amb pinces" aquest increment anunciat per Educació perquè el personal de suport va adscrit a un tutor i, per tant, a les unitats que vagen a tindre els col·legis, les quals es veuran reduïdes per part de la conselleria amb base en el descens d'alumnes. "Ens esperem un daltabaix", apunta Carmen Soria, responsable d'Educació de Comissions Obreres.

Per part seua, des d'UGT han assegurat que la conselleria "tensiona el sistema educatiu i congela la dotació del personal perjudicant la inclusió educativa perquè la dotació del personal es manté igual que el passat curs o es retallarà". Així mateix, Antonio Talavera Ruano, responsable del sector d'Ensenyament d'UGT Alacant adverteix que ara com ara no veiem "un augment efectiu més enllà que els centres amb aules específiques on està més que justificat per l'augment de l'alumnat. No obstant això, necessitats tenen tots, més fortes o menys tenen tots perquè se suporten cada vegada més dificultats amb el mateix personal".