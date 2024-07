El Govern aprofita els resultats de França per a demanar a Feijóo que "trenque" amb Vox

"Siga coherent i trenque amb ells", és el missatge llançat des del Govern, a través de la portaveu, Pilar Alegría, demanant al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que pose fi als governs de coalició que té en autonomies i ajuntaments amb Vox.

Ho fa després de conéixer-se els resultats electorals a França i que el front d'esquerres i el macronisme hagen frenat la victòria de la formació d'ultradreta que lidera Marine Le Pen. I després d'un missatge en xarxes socials de Feijóo en el qual festeja a la seua manera la situació al país veí després de les eleccions legislatives d'aquest diumenge.

"França és un dels principals motors democràtics de la Unió. Europa sempre s'ha construït des de la moderació. El centre polític ha d'unir-se per a evitar que els extremistes dirigisquen el seu futur", unes paraules de Feijóo que, a més de la crítica de la Moncloa, li han valgut el retret del líder de Vox, Santiago Abascal, qui va expressar que en el PP "no tenen remei", fent-se eco d'una informació sobre que els populars celebren la victòria de l'esquerra a França.

Per part seua, el president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va fer seua també la victòria en afirmar que França i el Regne Unit esta setmana han seguit els passos d'Espanya després del 23-J de fa un any, quan ell va revalidar la seua continuïtat en l'Executiu.

"Aquesta setmana, dos dels majors països d'Europa han triat el mateix camí que va triar Espanya fa un any: rebuig a la ultradreta i aposta decidida per una esquerra social que aborde els problemes de la gent amb polítiques serioses i valentes", afirma Sánchez en un missatge en xarxes socials en el qual, recordant els seus lemes electorals, diu que "el Regne Unit i França han dit sí al progrés i l'avanç social i no al retrocés en drets i llibertats" perquè "amb la ultradreta ni es pacta ni es governa".

En el PSOE no van tardar a festejar els resultats a França perquè "s'ha aconseguit hui parar a la ultradreta gràcies a la victòria de l'esquerra", de manera que "la ultradreta no governarà a França".

Des de Ferraz, que posen el focus en què "Sánchez ja va avisar durant aquesta setmana" que hi havia opcions de frenar aqueix canvi, sostenen que es tracta "d'una gran victòria que expulsa a la ultradreta de qualsevol possibilitat d'arribar al govern en aquestes eleccions".

"La mobilització de l'esquerra, de la mateixa manera que a Espanya, ha sigut determinant" perquè "parar a la ultradreta ha sigut la prioritat per a les forces democràtiques franceses, i han posat una vegada més totes les mesures de la cultura republicana perquè la ultradreta no arribe al govern".

Al mateix temps que lamenten que "a Espanya, el Partit Popular, al contrari que la immensa majoria dels seus homòlegs europeus, és el partit que obri la porta a la ultradreta en governs autonòmics i municipals, i ho hauria fet en el Govern d'Espanya l'any passat si el 23 de juliol els espanyols i el PSOE no els hagueren parats en sec".

Per això, des del PSOE aprofiten la conjuntura a França per a demanar al PP que trenque amb Vox. "La deriva ultradretana d'Alberto Núñez Feijóo serà el seu trist llegat a la història del conservadorisme a Espanya" i qui és hui president del PP, auguren, "acabarà devorat pels ultres, perquè tothom prefereix l'original a la còpia" i "el camí que ha triat Feijóo només el portarà a més irrellevància política".