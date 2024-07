Joves fingeixen ofegar-se a les platges d'Alacant per un repte viral

"Busca al professional del socors, posa't davant i comença a actuar: al sòl, ofegat fora de l'aigua. Si mereixes, el premi et donarà", versa la invitació al repte viral a les platges d'Alacant que ha llançat una marca que es dedica a la venda de marxandatge i que acumula 274.000 seguidors en xarxes socials com Instagram.

La convocatòria ha atret un gran nombre de joves a les platges de Sant Joan i el Postiguet per a simular ofegaments, fins i tot dins de l'aigua, amb l'esperança de guanyar el premi oferit per la marca MilfShakes. Aquest fet ha desconcertat als socorristes, els quals es llançaven a la mar per a intentar rescatar als participants, creient que realment estaven en perill, quan en realitat estaven realitzant el repte.

El cartell del repte a Alicante. / INFORMACIÓN

La perillositat d'aquesta acció, que segons ha pogut saber aquest diari va aconseguir el seu punt àlgid al migdia, s'ha vist agreujada per les condicions climàtiques predominants en els arenals aquest diumenge: bandera groga i vent de llevant. Els professionals acudien a salvar als joves, deixant desatés el seu lloc de comandament, amb les possibles conseqüències que això podia implicar. Si un altre usuari de la platja haguera necessitat ajuda en eixe moment, no haurien pogut oferir-li-la, revelen les mateixes fonts.

Gran participació

El repte s'ha concentrat principalment a la platja de Sant Joan, prop del restaurant McDonald's. De fet, els mateixos socorristes han rebut preguntes de menors d'uns 15 anys sobre si era en aqueixa mateixa platja on es duria a terme el repte. Segons s'explica en la publicació d'Instagram de la marca, eren els professionals els qui havien d'entregar el premi als participants.

Algunos de los participantes en la playa de El Postiguet. / INFORMACIÓN

La recompensa ha sigut entregada als guanyadors per un socorrista, encara que el personal desconeixia que un dels treballadors estava "fent compares i comares" amb la marca MilfShake. Tot indica que va ser un empleat de MilfShake disfressat de socorrista qui va entregar al guanyador una llanda, amb la qual es podrà obtindre tota la nova col·lecció que la marca té previst llançar, incloent-hi peces com samarretes o dessuadores.

A més, encara que en el cartell que la marca va difondre en xarxes socials indicava que el repte estava programat per a diumenge que ve, finalment s'ha dut a terme hui.

El repte viral s'ha estés a altres ciutats d'Espanya com Santiago de Compostel·la, Pamplona, Cadis, Barcelona, Granada, Badajoz, Ciudad Real, Alcalá de Henares i Múrcia.