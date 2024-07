Marea de solidaritat amb Andrea: donació de medul·la òssia per partida doble a Elx

Aquest dilluns, 8 de juliol, està previst que una gran quantitat de gent acudisca a la donació de medul·la òssia després de la crida que han fet familiars i amics d'Andrea Cuenca, la il·licitana a la qual li han detectat per segona vegada leucèmia. El seu cas, que ha transcendit en els últims dies, i amb el qual fins i tot es va solidaritzar l'alcalde, Pablo Ruz, en la presentació de la pregonera de les festes divendres passat, animant a la donació, ha motivat que el Centre de Transfusió d'Alacant haja reforçat l'horari de donacions.

Donacions també el dijous

Per a demà està prevista una unitat mòbil a les portes del Carrefour d'Elx, de 9.30 a 13.30 i de 16.30 a 21 hores. Si bé, familiars de l'afectada indiquen que dijous, 11 de juliol, també es podrà donar en la seu que té Creu Roja en Carrús (carrer Carlos Pastor Antón, número 11) de 9.30 a 13.30 i de 16.30 a 20.30 hores.

Requisits

En general no fa falta sol·licitar cita prèvia. Un es pot presentar i se li farà una prova per a veure si pot ser donant. Però també s'ha de tindre clar, insisteixen els experts, que no és el mateix ser donant de sang que de medul·la òssia.

Andrea, quan als 12 anys va patir per primera vegada leucèmia / Información

Per això es llança el missatge que els qui vagen a donar s'informen molt bé abans de tot el que suposa donar medul·la òssia (cal seguir un tractament previ, després hi ha puncions lumbars...), al mateix temps que es llança el missatge que la necessitat de donacions és diària.