El màster en propietat intel·lectual de la Universitat d'Alacant atrau a alumnes de més de 30 països

Arriben de tots els continents fins a Alacant per a estudiar el màster més antic d'Espanya de propietat intel·lectual i dels més veterans d'Europa. La seua fama mundial es reflecteix en la procedència tant dels alumnes (de més de 30 nacionalitats diferents), com de les seues més de 200 professors que treballen en institucions de la talla de l'Oficina Europea de Patents (EPO per les seues sigles en anglés), l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), o la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), entre moltes altres.

El Magister Lvcentinvs (ML/LLM), Màster en Propietat Intel·lectual i Innovació Digital de la Universitat d'Alacant (UA) ha complit trenta anys atresorant un prestigi pel qual hi ha professionals que fins i tot sol·liciten una plaça amb dos anys d'antelació per a especialitzar-se en un àmbit que està vivint una autèntica revolució a causa de l'auge de la intel·ligència artificial (IA).

«La IA, o el que són les tecnologies de Blockchain, l'internet de les coses, tot el que ha anat sorgint en els últims anys, ha fet que augmente l'interés per cursar aquest màster», afirma Pilar Montero, directora d'aquest títol acadèmic de postgrau i professora Titular de Dret Mercantil de la UA.

Alumnes del Màster en Propietat Intel·lectual i Innovació digital de la Universitat d'Alacant / INFORMACIÓN

I això ocorre en un sector que, precisament, experimenta el desafiament d'aplicar la propietat intel·lectual tradicional en el món digital «perquè igual que succeeix en altres àmbits, ací hem d'adaptar unes estructures pensades per a un món analògic», explica la seua directora.

Com a exemples, els seus especialistes tenen el repte de discernir allò que es pot patentar o no en el món de la intel·ligència artificial, d'aclarir de qui és allò que la intel·ligència artificial crea o de saber com es pot defendre una marca en un món global on no hi ha davanteres, o de com protegir un disseny específic en plena expansió de les impressores digitals...

Amb tot això, el que s'ha proposat el Magister Lucentinus és que tots els alumnes que isquen del màster «sàpien o coneguen totes les ferramentes que necessiten els empresaris, els innovadors i els actors del mercat per a protegir i rendibilitzar les seues inversions», afegeix Montero.

Els alumnes, el professorat i les autoritats en la clausura del màster de propietat intel·lectual de la UA. / Información

Amb aquest aprenentatge que dura un curs i que inclou l'opció de fer pràctiques de manera posterior, titulats de diverses branques, des de les ciències socials, jurídiques, traducció i interpretació, enginyeries, titulats en Administració i Direcció d'Empreses, en relacions internacionals, en dret o en màrqueting, obtenen uns coneixements que els permeten treballar en tots els àmbits relacionats amb la propietat intel·lectual. Entre les seues eixides: des de les oficines que s'ocupen d'aquesta comesa en els diferents països, així com empreses farmacèutiques, tecnològiques, les associacions de propietat intel·lectual, agències, consultores, empreses de telecomunicacions, despatxos d'advocats, agències de publicitat o comunicació, entre moltes altres.

«Al cap i a la fi la propietat intel·lectual és un àmbit estratègic per a totes les empreses i ajuda molt el fet de poder tindre una persona o un departament, segons la capacitat d'aquestes, que els puga orientar perquè ja sabem que les empreses que són intensives en propietat intel·lectual tenen un rendiment del doble o del triple que qualsevol que no ho és», apunta la seua directora.

Exclusivitat

Un dels ingredients de la rellevància que ha aconseguit aquesta formació és l'exclusivitat del màster. Els seus coordinadors analitzen els currículums per a seleccionar al seu alumnat i conformar un xicotet grup de 30 places que els permet mantindre el prestigi. «Dins d'aqueix compromís amb l'excel·lència, el contingut es renova cada any per a incorporar totes les novetats legislatives», precisa Montero.

A aquest factor se suma la sinergia institucional que han aconseguit establir aquests estudis impulsats pel departament de Dret Mercantil de la Universitat d'Alacant, especialment, amb l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), organisme competent per al registre de marques i dissenys en l'àmbit de la Unió Europea, que té seu en la capital de la província.

Una prova d'això va ser la clausura del màster celebrada el mes passat a l'auditori de les oficines d'Aigua Amarga, amb motiu del seu 30 aniversari, una cita que va reunir el director executiu de l'EUIPO, João Negrão; al president de l'Oficina Europea de Patents, António Campinos; a la rectora de la UA, Amparo Navarro; a la presidenta de la Comissió Nacional de Mercats i Competència, Cani Fernández; a la directora de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, Elisa Rodríguez; a la subdirectora de Propietat Intel·lectual del Ministeri de Cultura, Laura Chaguaceda; i al cap de la Unitat d'Indicacions Geogràfiques de la Direcció General d'Agricultura de la CE, João Onofre.