Patricia, la lesbiana que va rebutjar a la seua família de testimonis de Jehovà: "El meu orgull és haver eixit d'allí"

Patricia Cerdán té 31 anys, però només porta uns pocs vivint "en llibertat". La seua família pertany als testimonis de Jehovà i ella va professar eixa confessió religiosa fins als 23 anys. Va passar la seua infantesa seguint "els seus camins, les seues rutines d'anar a reunions, de predicar, de fer estudis bíblics", sense poder relacionar-se amb els qui no pertangueren a la mateixa organització que ella, amb "mundans".

A mesura que anava creixent, en l'adolescència, progressava en els seus estudis, no només en l'ESO i Batxillerat, sinó també en l'aprenentatge de la Bíblia. Va ser a eixa edat quan "van començar els problemes", perquè no comprenia per què havia de rebutjar tindre amics i eixir amb els seus companys de classe. "En el meu institut, que era molt xicotet, no hi havia cap testimoni de Jehovà de la meua edat, per la qual cosa estava sola i els meus pares em portaven a ciutats com Múrcia o Almeria perquè poguera tindre aqueixos amics de la meua edat", indica en una entrevista per a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del mateix grup editorial, esta jove natural d'Águilas (Múrcia). Amb ells, veia pel·lícules i feia altres plans tranquils, com estudiar junts la Bíblia. "Tota la meua vida va ser 100% religiosa des que vaig nàixer, fins que vaig eixir d'ací".

Va créixer en un ambient de por a no seguir "el camí de la veritat", a ser una pecadora que moriria i que no entraria en el paradís, per la qual cosa va decidir que "era millor quedar-me amb ells, perquè tenia el suport de la meua família i anava a heretar la vida eterna", recorda. "Jo ho entenia, ho estudiava i ho coneixia, però no em podia permetre el luxe de preguntar-me què opinava jo sobre aquest tema, perquè havia d'acceptar-ho tant sí com no, no podia qüestionar-me si era o no veritat, què passava si pecava", reflexiona ara.

Quan va complir la majoria d'edat, li va plantejar al seu pare eixir de la religió. Estava "cansada de predicar sempre, de viure d'acord amb el que deia la Bíblia i sense poder fer el que volguera, triar als meus amics i els meus gustos; jo volia fer la meua vida, no per desobediència, sinó perquè era una necessitat que jo tenia". El seu pare es va negar en rotund.

Als 18 anys va començar a experimentar "emocions diferents respecte a les dones". "En els testimonis pots tindre nóvio i la idea és que et cases al cap de poc temps, perquè no pots mantindre relacions sexuals. Arribava a aqueixa edat de buscar maromo, de veure quin testimoni era el que m'agradava per a casar-me i tindre una família. En aqueix camí jo comence a sentir que hi ha alguna cosa estranya en mi, que no aconseguisc identificar bé, cap a una amiga en concret", diu. Si ella li fregava, Patricia es posava nerviosa, no sabia com actuar i no entenia a què es devia aqueix sentiment.

Va començar llavors un "procés" en el qual es va donar l'oportunitat d'esbrinar en què consistia eixa sensació que li estava naixent. Es va adonar que ella sempre "'shippeaba' —es bolcava i donava suport a— relacions entre dones" i va arribar a la conclusió que era "una cosa que no estava bé perquè això no era la norma". "Estava en aqueixa tessitura d''això no està bé, però és el que m'agrada'. Ho portava en secret totalment, em vaig fer un compte de Tuenti fals per poder interactuar amb persones que no foren testimonis de Jehovà i així poder mantindre relacions normals, sense parlar tota l'estona de Déu", confessa.

El seu primer bes

Un dia en què Patricia va dormir amb una xica, també de testimonis de Jehovà, va acabar passant alguna cosa que ella no es plantejava. "Ens vam besar diverses vegades. Ella va entrar en pànic, perquè ens expulsarien i no heretaríem el regne de Déu". Després d'aqueix primer contacte, va haver de sotmetre's a un "comité judicial", en el qual tres ancians de l'organització li feien preguntes "molt intrusives" sobre el seu "pecat", haver-se besat amb una dona, i si realment estava penedida. "Si ho estàs, et perdonen, però amb límits, i, si no, t'expulsen i ho anuncien públicament, per la qual cosa la resta et deixa de costat".

"En aquest comité judicial ens van dir que havíem d'estar un temps sense veure'ns i sense asseure'ns juntes fins que ens passara la ximpleria, com ho diuen ells", relata. Patricia Cerdán va complir 20 anys i va decidir que volia anar-se'n a viure a Alacant amb una altra jove que també era de testimonis de Jehovà.

Ací va començar "la pitjor època de la meua vida": "Van ser els mateixos testimonis els primers a dir-me a mi lesbiana, abans que jo a mi mateixa em reconeguera com a lesbiana, fins i tot quan jo mai havia contat res a ningú, ni als meus pares". Ella es trobava en un procés i a Alacant, on existeix una comunitat de testimonis de Jehovà major a la qual hi havia en el lloc del qual ella venia, va patir "una persecució boja" que la "va afectar moltíssim".

"Vaig rebre comentaris de mares que em deien que no m'acostara a les seues filles perquè era una mala influència i una mala companyia. Un dels meus amics, al qual sempre saludava amb dos besos, em va començar a posar la mà i em vaig sentir repudiada. Van arribar a fer-me comentaris que jo els feia fàstic. No sé com, vaig aguantar quasi tres anys allí", diu encara amb emoció continguda.

Londres: la seua llibertat

Necessitava descobrir què era el que realment li estava passant, si li agradaven les dones de veritat o si havia sigut una cosa puntual, per la qual cosa va decidir anar-se'n a viure a Londres amb 23 anys. En la capital britànica va conéixer a la seua primera nóvia, una companya de treball "que va vindre a per mi, no vaig haver d'estar pic i pala".

"Vaig poder experimentar amb la meua sexualitat, encara que va ser complicat passar de viure com a testimoni durant 23 anys a conéixer a una persona que no ho és. Per a mi interactuar era molt complicat i anava de fallada en fallada. Va costar molt que canviara la meua ment i encara estic en aqueix procés", expressa aquesta jove, que va fundar ja a Madrid una acadèmia de pàdel per a dones lesbianes, bisexuals i trans.

Va fer els seus primers amics aliens a l'organització de testimonis i va començar a tindre "una vida més normal", encara que persistien en el seu interior les "pors de la fi del món, d'estar pecant, que Déu no em volia". "Els meus pares no em volien perdre, perquè si jo m'allunyava d'ells això significava la mort i no s'imaginaven un paradís sense mi". Patricia, diu, "no tenia llibertat" ni tan sols vivint a 1.500 quilòmetres de la seua família. "Els meus pares van viatjar a Londres a veure'm per a portar-me de tornada a Espanya amb ells i jo els vaig dir que no tornaria". Va tallar el contacte amb la seua família i, després d'una telefonada dels seus pares, Patricia Cerdán va iniciar una "doble vida": la seua i la que els comptava als seus éssers estimats.

Va durar només sis mesos. Els va confessar als seus pares que no volia continuar com a testimoni de Jehovà i que li agradaven les dones. "A partir d'aqueix moment, la relació amb ells va ser un caos i em van fer molt pique psicològic", afirma.

O la seua família o ella

Esta jove murciana es va plantar davant els seus pares: "Eren ells o jo. Els vaig intentar posar durant un temps en primer lloc i vaig intentar eixir a les bones, però no se'm va deixar. Havia d'eixir per les dolentes, cosa que significava rebutjar a la meua família, saber que ningú em parlaria i que m'assenyalarien". Amb tot i això, ho va fer.

"No sé res dels meus pares i tots aquests anys s'han basat a començar de zero contínuament". Els primers anys fora dels testimonis de Jehovà i ja com a lesbiana reconeguda van ser durs. Li costava interactuar amb altres dones i ella estava començant a "viure la meua vida" quan uns altres ja portaven un bon tros del camí recorregut. "M'he emportat moltes hòsties, he caigut molt i m'he alçat", reconeix.

S'ha "obligat a viure" per a cerciorar-se de si alguna cosa li agradava o no, per a trobar el seu camí i deixar d'estar "perduda". Patricia Cerdán reflexiona que "el meu orgull és haver eixit d'un lloc tan dur com aquesta religió que m'empresonava el cap i no em deixava pensar per mi mateixa, sinó en la que tot està escrit. Eixir d'ací i aventurar-me al món sense saber què m'esperava, trobar el meu lloc i trobar-me a mi".

Visibilitat lèsbica

Patricia ha perseguit la seua felicitat per a viure la seua sexualitat sense culpes i sense complexos. Segons l'Institut de la Dona, el 87% de les lesbianes ha patit discriminació en algun moment de les seues vides, i el 80% de les joves lesbianes manca de referents als quals seguir.

És per això que Cerdán ha cedit la seua experiència a COGAM (Col·lectiu LGTBI+ de Madrid) i a Tinder en el marc de la campanya 'Fem visible el que és invisible, juntes', amb l'objectiu d'evitar que la seua història i la de tantes altres lesbianes oprimides no es torne a repetir.

Ella ha viscut un rebuig extrem per la seua orientació sexual, però només és un exemple més del que pateixen els integrants del col·lectiu LGTBI. El de les lesbianes és, a més, un cas de doble discriminació, per ser dones i homosexuals, la qual cosa els porta a aguantar lesbofòbia. "Soc lesbiana. Per què he d'amagar el que sent?", remata Patricia Cerdán.