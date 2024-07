Un professor denunciat per teràpies de conversió sexual ha tractat a 350 persones en un centre lligat a l'arquebisbat

Mater Misericordiae. És el nom del Centre d'Orientació Familiar diocesà (COF) que dirigeix F.M., docent denunciat per practicar teràpies de conversió sexual a almenys cinc dels seus alumnes. Per aquest centre situat a València han passat més de 350 persones des que es va crear en 2014.

F. tractava de convéncer als estudiants que captava que visitaren aqueix centre, segons va avançar ahir en exclusiva Levante-EMV. L'entitat es defineix com "un hospital de campanya que acull i acompanya el sofriment de moltes persones i els dona una resposta adequada en l'àmbit professional, però també des del magisteri i la maternitat de l'Església que sana els cors i les ferides i ofereix l'oportunitat d'una vida nova”.

El centre té un equip de 15 professionals (tots ells voluntaris), entre els quals figuren orientadors familiars, psicòlegs, pedagogs, treballadors socials, infermers, metges i juristes. A més, compten com a conseller amb Juan Andrés Talens, director del Secretariat per a la Defensa de la Vida de l'Arquebisbat de València. L'arquebisbat, malgrat haver sigut contactat per aquest diari, no ha volgut pronunciar-se.

És possible l'Esperança

F.M. promociona l'itinerari d'una agrupació de fe vinculada a l'Església catòlica (encara que no reconeguda oficialment) anomenada “És Possible l'Esperança” (EPE). Aquesta organització predica obertament amb les teràpies de reconversió i afirma que es pot “curar l'homosexualitat” segons denúncia l'advocat Saúl Castro, autor del llibre “Ni malalts ni pecadors: la violència silenciada de les teràpies de conversió a Espanya”.

Des que va ser creat a València en 2014, han sigut tractades 350 persones. El COF atén prop de 40 nous casos a l'any, a més de seguir amb els dels anys anteriors, ja que "moltes problemàtiques han de ser acompanyades al llarg del temps", expliquen.

Els Centres d'Orientació Familiar diocesans són organismes lligats a les arxidiòcesis, però que tenen independència a l'hora d'actuar. En la C. Valenciana hi ha desenes d'aquests centres repartits per tot el territori, normalment regentats per seglars, com F.M.

Els homosexuals visibles

Entre les idees del docent, que es poden veure en diverses xarrades penjades a Youtube, destaquen que "a l'edat d'11 anys els xiquets que viuen una situació molt forta són condicionats per a tota la vida". Per això tria aquesta edat per a les teràpies, en primer de l'ESO.

El docent s'encarrega d'utilitzar una línia de temps que representa la vida d'una persona per a explicar les seues teràpies. El mateix material que va usar amb els joves en el centre escolar quan els treia fora de classe, generalment durant les seues tutories.

F.M. explica fins i tot com s'encarrega de "categoritzar els estudiants" abans de començar el curs entre els quals tenien "més possibilitat de ser homosexuals visibles", per a comunicar als alumnes heterosexuals que "també s'estaven descarrilant" que "evitaren ajuntar-se amb ells". "La resta de la classe acabava fugint de nosaltres i tirant-nos dels grups de Whatsapp", conten les víctimes.

A tu t'agraden els xics?

"Un dia estava en classe de biologia i va trucar a la porta de classe el meu tutor, F., i em va dir que isquera. Només em va traure a mi. Em va portar a un lloc poc transitat del col·legi per on ningú passava, em va arraconar en una cantonada i em va preguntar A tu t'agraden els xics?".

Diversos testimoniatges narren episodis similars com l'inici de les teràpies. Si contestaven que no podia succeir que els deixara en pau, si deien que sí, començava el seu particular calvari.

"Tenia malsons tots els dies durant una època". "Em tremolaven les cames quan anava pels corredors només per la por de creuar-me'l". "Em vaig tancar en l'armari i no li vaig contar res a ningú, em vaig començar a preguntar què havia fet jo malament...". "Va ser molt traumàtic", expliquen les víctimes.

Fins i tot recorden com "F. intervenia perquè la resta no s'ajuntara amb el grup de gais. Això li ho va dir a un amic nostre. Li va dir que no s'ajuntara amb nosaltres. Espentava a la gent que començava a explorar la seua sexualitat a ajuntar-se amb els xics heteros que jugaven a futbol o amb les xiques que jugaven amb nines", recorden els estudiants. Aquest diari ha pogut escoltar diversos àudios d'exestudiants del centre que recolzen aquestes afirmacions.

Diversos dels joves continuen hui acudint a teràpia psicològica i està acreditat que pateixen de trastorns mentals derivats d'allò que els va succeir en l'institut i que va provocar en ells una repressió sexual durant la seua adolescència que els va deixar marcats. "Necessitàvem que el cas es publicara perquè portem des dels 11 anys amb això al cap. El que més ens preocupa és pensar que continua hui dia fent el mateix amb altres xavals", reivindiquen els joves.