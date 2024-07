Sánchez, després de la victòria del Nou Front Popular a França: "Amb la ultradreta ni es pacta ni es governa"

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha valorat de manera positiva la victòria del Nou Front Popular en les eleccions legislatives franceses: "Amb la ultradreta ni es pacta ni es governa", ha escrit en el seu perfil d''X". També s'ha referit als comicis del Regne Unit, on ha guanyat el partit laborista.

"Aquesta setmana, dos dels majors països d'Europa han triat el mateix camí que va triar Espanya fa un any: rebuig a la ultradreta i aposta decidida per una esquerra social que aborde els problemes de la gent amb polítiques serioses i valentes", ha manifestat, abans d'agregar que "el Regne Unit i França han dit SÍ al progrés i l'avanç social i NO al retrocés en drets i llibertats".

La coalició d'esquerra Nou Front Popular ha aconseguit entre 180 i 215 escons en l'Assemblea Nacional després de la segona volta de les eleccions legislatives franceses celebrades aquest diumenge, amb la qual cosa evita una majoria del partit d'extrema dreta Agrupació Nacional, que aconsegueix entre 120 i 150 seients i queda així en tercera posició, segons la projecció publicada per les cadenes TF1 i LCI.