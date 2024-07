El transvasament de metges a la sanitat privada augmenta un 12% en sis anys

Salvador Folgado és anestesista i fa 24 anys que treballa exclusivament en la sanitat privada. En finalitzar la seua residència, va estar cinc anys compaginant-ho amb la pública, però va decidir fer el salt definitiu a canvi d'una millor conciliació, una major retribució i la possibilitat de desenvolupar la seua carrera professional fora dels circuits tancats i estrictes dels hospitals valencians; per experiència. «No m'he penedit mai de la meua decisió», conta a Levante-EMV, del mateix grup editorial. La seua elecció era anòmala: dels seus nou companys de promoció, únicament ell va optar per això.

Quasi un quart de segle després, la situació ha canviat amb una tendència major a compaginar tots dos sectors o a abandonar la sanitat pública. Hi ha diversos indicadors que ho revelen. Un d'ells és l'obertura de nous hospitals privats a la ciutat de València, com IMED Colón a l'abril, o els futurs centres —en construcció— d'Ascires, Vithas i IMED. Però ho reflecteixen, també, les xifres de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València (ICOMV) que, encara que estimatives, arrepleguen aquest fenomen. Dels 18.900 col·legiats, 4.900 —el 25,9%— han notificat treballar, de manera parcial o completa, en la sanitat privada. Fa sis anys, la xifra arribava als 4.372, per la qual cosa l'increment ha sigut d'un 12%. Des de l'entitat, insisteixen que els col·legiats no estan obligats a informar d'això, per la qual cosa «és de suposar que la xifra real siga major a la registrada», encara que coincideixen a veure un «creixement gradual, a poc a poc, en els últims anys».

Alguns, com Vicente Domingo, president de la Societat Valenciana d'Anestesiologia, continuen compaginant el seu treball en la pública i la privada. En l'actualitat, treballa en l'Arnau, però gran part de la seua carrera l'ha exercida a l'hospital de Xàtiva, on va tindre la possibilitat d'aconseguir el seu primer contracte, però reconeix que la predisposició de les noves generacions no és la mateixa, «tenen altres prioritats». Creu que «s'han de fer moltes coses per a canviar aquest fenomen» i que «se n'estan fent poques». Entre els motius, argüeix els mateixos que van portar a Salvador a fer el salt: una retribució no ajustada al temps de formació d'un facultatiu, el desenvolupament de la carrera professional i la conciliació familiar. «Has de tindre molts incentius i això és complicat», assegura. I és que, en els últims anys, s'ha produït un canvi generacional; els joves valoren el seu treball, però no a qualsevol preu.

«Busquem tindre qualitat de vida», insisteix María Blesa, resident de segon any en l'especialitat d'Anestesiologia. No té decidit què farà amb el seu futur professional; és prompte, li queden dos anys de residència i tampoc coneix l'entorn de la privada, encara que li causa curiositat i fa preguntes als adjunts que compaginen tots dos sectors. «No conec a cap resident recentment graduat que s'haja passat a la pública —afegeix—, però els joves volem seguretat econòmica i la privada és una opció».