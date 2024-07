Més de 100.000 espanyols amb mobilitat reduïda estan atrapats a les seues cases per falta d'ajuda per a eixir al carrer

Més d'1,8 milions d'espanyols amb mobilitat reduïda necessiten l'ajuda d'una altra persona per a eixir de la seua casa, al voltant de 100.000 persones no poden fer-ho mai perquè no disposen d'aquesta ajuda i milers de persones es veuen obligades a la institucionalització davant la falta "d'una vivenda digna i accessible". Ho denuncia la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) que, després de l'anunci per part del Govern de reformar la Llei de Propietat Horitzontal per a abordar la problemàtica dels pisos turístics, demana per carta a la ministra de Vivenda i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que aqueixa reforma per a eliminar les restriccions actuals "impedeix executar obres d'accessibilitat en edificis de vivendes".

La realitat que descriu l'entitat és que una quarta part de les persones amb discapacitat s'han vist obligades a abandonar la seua casa per falta d'accessibilitat i buscar una altra alternativa residencial davant aquesta "vulneració flagrant del seu dret a una vivenda adequada" i que el parc de vivendes accessibles del nostre país és "escàs i amb preus elevats".

Comunitats inaccessibles

"Encara existeixen innombrables comunitats de veïns inaccessibles a causa de l'actual Llei de Propietat Horitzontal, dins la qual existeixen escletxes legals que utilitzen les comunitats de propietaris per a no executar les intervencions necessàries, emparant-se en un cost excessiu", afirma el president de COCEMFE, Anxo Queiruga.

Queiruga recorda que l'entitat porta "molts anys sol·licitant al Govern la modificació de la Llei de Propietat Horitzontal per a evitar aquestes situacions, en les quals, d'altra banda, es deixa en mans i es responsabilitza a les comunitats en aquest tipus d'obres".

Instal·lació d'ascensors

Aquesta llei planteja que tindrà caràcter obligatori la realització d'obres per a garantir l'accessibilitat universal sempre que l'import repercutit no supose "una càrrega desproporcionada", és a dir, que no excedisca de 12 mensualitats ordinàries de despeses comunes, la qual cosa, provoca, segons la Confederació, que obres com la instal·lació d'ascensors no siguen de caràcter obligatori en superar, generalment, aquestes 12 mensualitats.

També des de 2019 seria obligatori si, amb ajudes públiques, se sufraga el 75% de l'import d'aquestes. Aqueixes ajudes públiques només les reben el 10% de les comunitats que decideixen dur-les a terme, per tant, en moltes ocasions les comunitats de veïns no fan front a les obres d'accessibilitat perquè no són obligatòries i manquen de finançament suficient, afegeix l'entitat.

Propietat Horitzontal

Malgrat les diferents modificacions realitzades en la Llei de Propietat Horitzontal per a avançar en l'accessibilitat en els edificis de vivendes, segueix sense solucionar-se el problema, ja que segueix sense ser obligatori afrontar aquestes obres per la comunitat en tots els casos i continua recaient sobre la ciutadania la responsabilitat de garantir aquest dret.

L'entitat recorda la seua "demanda històrica" perquè els costos d'obres on visquen persones amb discapacitat o majors de 70 anys siguen assumits per les comunitats

L'entitat considera que la modificació prevista de la Llei de Propietat Horitzontal en relació amb els pisos turístics anunciada pel Govern ha d'anar acompanyada de la "demanda històrica" del moviment associatiu de la discapacitat perquè els costos d'obres i actuacions d'accessibilitat en elements comuns dels edificis residencials on visquen persones amb discapacitat o majors de 70 anys siguen assumits en la seua integritat per les mateixes comunitats veïnals, habilitant ajudes públiques suficients quan calga perquè l'esforç econòmic siga suportable per a les comunitats de propietàries i per a les residents d'aquestes.

Un fons estatal

COCEMFE proposa crear per Llei un Fons Estatal per l'Accessibilitat Universal, nodrit de l'1% de tot allò que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) destinen anualment a inversions "en obres públiques i infraestructures i noves tecnologies i societat de la informació".

Amb aquest fons, conclouen, es finançarien programes i actuacions d'accessibilitat universal en tot el territori espanyol i les administracions estatals, autonòmiques i locals podrien establir ajudes específiques perquè totes les comunitats de veïns puguen fer front a les actuacions necessàries relacionades amb l'accessibilitat dels edificis.