Cinc exalumnes d'un col·legi de València denuncien a un professor per sotmetre'ls a 'teràpies' de conversió sexual

"Fa més de 7 anys des que vaig viure en el meu col·legi el moment més traumàtic de la meua vida. No ho vaig poder oblidar per més que ho intentara durant tota la meua adolescència. Vaig tardar anys a poder eixir de l'armari i sentir-me a gust amb la meua vida. Impedir esborrar aqueix record és el principal objectiu del professor que em va provocar el trauma als 11 anys, edat a la qual ell intervé en els seus alumnes 'desviats'. Aquest docent va intentar realitzar-me una de les seues teràpies de conversió en el mateix centre escolar al qual anava, en horari lectiu, per sentir-me atret per una persona del meu mateix sexe".

És el testimoniatge d'Hugo, de 22 anys. Ell és un dels cinc exalumnes del centre Madre Josefa Campos de la localitat valenciana d'Alaquàs, que ha denunciat a Inspecció Educativa les teràpies de conversió que el seu professor F. M., suposadament aplicava sobre els estudiants homosexuals. Un dels testimoniatges, que prefereix mantindre's en l'anonimat, és molt recent i assegura que el docent li va arribar a oferir una pastilla "per a curar l'homosexualitat".

Hugo, David, i altres tres xics han decidit trencar el silenci en diverses entrevistes a Levante-EMV, del mateix grup editorial que aquest periòdic, per a explicar com aquest docent captava a joves en classe a partir dels 11 anys per a "rebre aquestes sessions il·legals". Són xics joves de fins a 27 anys.

El cas d'Hugo serveix per a exemplificar el 'modus operandi' de F. durant més d'una dècada, segons la denúncia interposada en inspecció educativa. Va ser en primer d'ESO: "Després de veure'm en actitud afectuosa amb una persona del meu mateix sexe, el professor (que va aprofitar ser el tutor per a traure'm de classe) em va portar a una zona on passava poca gent per a realitzar-me preguntes incòmodes sobre la meua sexualitat sense el meu permís ni el dels meus pares. Va durar més de 10 minuts, però recorde segons". "A tu t'agraden els xics? Al que vaig respondre: 'No'. No era una resposta sincera, em sentia insegur i vulnerable per la situació que estava vivint. Ell em parlava d'una manera que em feia sentir culpable d'allò que havia fet. M'estava renyint per ser afectuós amb un xic, a pesar que ni jo sabia quina era la meua orientació sexual. Era com si, per fer el que havia fet, meresquera que em donaren un toc d'atenció".

El centre desconeixia la situació L'equip directiu del centre assegura en un comunicat que "desconeixia fins al moment els suposats fets publicats" i ha anunciat que, si es confirmen, s'obrirà expedient al docent i denúncia als jutjats. El centre Madre Josefa Campos reafirma el seu compromís "amb la igualtat real i efectiva i en el compliment dels drets i la igualtat de tracte de les persones LGTBI". Aquest diari ha intentat posar-se en contacte amb el docent per diverses vies però no ha rebut resposta.

Les teràpies

F., segons conten les víctimes, era un professor pròxim que es mostrava de confiança amb els seus alumnes, i aprofitava les tutories per a realitzar aquests interrogatoris. "Després de la meua resposta, va seguir: 'Però tu de major vols tindre nóvia, veritat?' Jo vaig assentir inundat de por", cosa que va lliurar a Hugo (en aqueix moment) dels fets que s'expliquen a continuació a través de diversos testimoniatges arreplegats en entrevistes.

"Tenia 11 anys i no sabia demanar ajuda. Sentia vergonya de la meua sexualitat i vaig acabar odiant-me a mi mateix"

En el cas de contestar "no", s'iniciava un procés "pensat per a transformar o eliminar la identitat de gènere i orientació sexual de la víctima", critica. Després d'aqueixes preguntes, F.M. solia explicar "com Jesucrist no acceptava l'homosexualitat" i també realitzava a l'alumne activitats amb aquestes finalitats: "xarrades setmanals sobre la 'masculinitat correcta' i els traumes infantils que ocasionaven el teu 'desviament', PowerPoints i llibres d'exercicis en els quals es recolzava i fins i tot receptes de medicaments per a tractar el problema de la víctima". Tot això coincideix en diversos testimoniatges d'exalumnes de diferents anys recopilats per aquest diari. Les pràctiques eren en privat i sense el permís dels pares. Els estudiants asseguren que en l'actualitat F. continua realitzant aquestes pràctiques, tant amb xics com amb xiques.

Hugo segueix, hui dia, en teràpia psicològica pels danys que li va provocar allò. "Tenia 11 anys, la por es va apoderar de mi i no teníem educació sexual. No sabia com demanar ajuda. Per això la solució que vaig pensar va ser ocultar el que m'havia passat durant tota la meua adolescència. Sentia vergonya de la meua sexualitat i vaig acabar odiant-me a mi mateix", recorda.

Xiquets futbol i xiquetes nines

Segons expliquen els joves, F.M. ha comentat "de manera reiterada" als pares de les víctimes com educar als seus fills, la qual cosa ha portat alguns enutjos als progenitors. Els aconsellava, en el cas de tindre fills homes homosexuals, que jugaren al futbol o que la mare els ignorara a les seues cases perquè la figura paterna estiguera més present.

"Em va fer llegir un llibre de teràpies de conversió i em va dir que era un medicament per a la gent com jo"

Un altre dels joves va viure una situació similar fins i tot abans, en Primària, quan una docent va demanar als alumnes portar un joguet i el jove va decidir portar a classe una Barbie. "Els van dir (als meus pares) que m'apuntaren a futbol. La meua mare es va enfadar moltíssim, però tampoc va fer res per llevar-me del col·legi perquè no volia separar-me dels meus amics. No em va dir res, em va deixar que jugara, d'això em vaig assabentar ja més major, en l'ESO", conta.

"Em va ficar en una classe i em va dir 'llegeix la primera pàgina d'això per favor'. Era un fragment d'un llibre sobre teràpies de reconversió en un PowerPoint. Li vaig preguntar què era això i em va contestar que 'un medicament per a la gent com jo'. Després va intentar donar-me unes pastilles, no sé què eren. En aqueix moment em vaig alçar i me'n vaig anar de classe", conta una víctima recent.