La creació de l'Agència Estatal de Salut Pública s'eternitza: "És un poc frustrant i estem jugant amb foc"

És una demanda que es remunta a la Llei de Salut Pública de l'any 2011. El punt d'inflexió, una pandèmia que va posar sobre la taula la necessitat, apressant, de comptar amb una Agència Estatal de Salut Pública (AESAP). Però la posada en marxa de l'organisme —el projecte de llei per a la creació segueix la seua tramitació en el Congrés— s'eternitza des que es va anunciar la seua posada en marxa. El nou termini fixat és, ara, 2025. Així ho va assenyalar el director general de Salut Pública, Pedro Gullón, al maig. No obstant això, l'escepticisme condeix entre els qui fa anys que esperen: "És un poc frustrant", admet a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grup Prensa Ibérica. Eduardo Satué, president de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS).

El projecte de llei per a la creació de l'anhelada Agència va començar al gener la seua tramitació parlamentària amb el vistiplau del Consell de Ministres. Després de més d'una dècada d'espera, Sanitat estimava que podria ser una realitat aquesta primavera. Però la seua posada en marxa, suma nous retards. "Fa més de deu anys que esperem l'Agència... és un poc frustrant. És un organisme d'estat, independentment del color del partit polític que ocupe el Govern", insisteix Satué.

Coordinar recursos

L'expert en salut pública descriu un organisme necessari per a coordinar els diferents recursos en cas d'emergència sanitària com la viscuda en la pandèmia de coronavirus que va assolar el món. "I mentre no existisca, poc es podrà avançar. Estem jugant amb foc, perquè no m'agradaria arribar a la pròxima emergència sense disposar d'una agència ben assentada, amb els recursos, amb el personal necessari, amb les polítiques clares. Això és el que ens servirà per a enfrontar-nos amb un mínim de garanties", abunda el president de SESPAS.

Quan se li pregunta al Ministeri de Sanitat, respon que la llei per a la seua creació ha de passar pel Congrés. Però aquest mateix departament ja ha avançat que no esperarà que estiga aprovada per a l'elaboració dels estatuts. Així ho ha avançat a 'Diario Médico' Pedro Gullón aquest mateix divendres. "El fet ideal seria que la llei passara pel Congrés després de l'estiu, encara que la intenció inicial fora que la primera ronda fora abans d'estiu", ha matisat al mitjà citat adés.

Malalties transmissibles

La ministra de Sanitat, Mónica García, afirmava fa uns dies a Saragossa —que s'ha postulat com a seu del futur organisme—, que el més important és que Espanya tinga "una xarxa espessa de radars capaços d'identificar tots aquells problemes de salut pública que poden vindre a través de malalties transmissibles o no transmissibles".

Entre els objectius de l'AESAP, precisament, la vigilància, identificació i avaluació de l'estat de salut de la població i els seus determinants; la informació i comunicació pública sobre aqueixa salut i els riscos que puguen afectar-la o la coordinació d'activitats de preparació i resposta davant crisi i emergències sanitàries.

Anterior legislatura

No obstant això, la veritat és que la marxa de l'organisme, una vella reclamació dels experts en salut pública i que es va gestar durant l'anterior legislatura (amb Carolina Darias com a titular del departament), encara no ha arrancat. "Tot el que siga tirar la pilota cap avant no ens ajudarà per a res. La salut pública és com Santa Bàrbara, només ens recordem quan sona. Sembla que no passa res perquè es retarde un poc, però sí que passa", subratlla el president de SESPAS.

Parla de qüestions essencials per a preparar-nos davant una altra futura emergència sanitària. "Una cosa tan essencial, per exemple, com veure quina llei sobre estat d'alarma sanitària necessitem en aquest país, perquè la que teníem ja vam veure que no acabava de respondre a les necessitats. L'Agència és el lloc natural on es pot articular una ponència per a aquesta mena de coses, i mentre no es tire avant, està tot aturat", afegeix.

"Coqueteig amb el desastre"

"Hi ha un coqueteig amb el desastre. Al final, la realitat s'imposa i passen i passaran coses i necessitem l'Agència", adverteix novament el president de la societat científica que, a més, demana als grups parlamentaris que donen la "màxima prioritat a aquest projecte, que no pensen que és una cosa en la qual hi ha temps. Han de fer el seu treball, arribar als acords que hagen d'arribar, però que l'AESAP es faça en les millors condicions possibles".

Eduardo Satué, president de SESPAS / SESPAS

Sobre la seu de l'AESAP, Mónica García opinava recentment que "no és tan important" on, sinó "quin i per a què". Un aspecte amb el qual coincideix Satué. "La constitució de l'agència hauria de fer-se al marge d'on siga la seu. És important, però no substancial. Benvingut el fet que hi haja diversos llocs, però això no pot implicar la paralització del procés. No sé si és l'única qüestió, hi haurà unes altres i caldria preguntar als grups parlamentaris que estan amb les esmenes", finalitza.