Deu noves víctimes narren els maltractaments del professor de València denunciat per les 'teràpies' de conversió sexual

"Teníem tutoria amb ell justament després de l'esbarjo, i quan entrem en classe en la pissarra posava el següent en majúscules: L'homosexualitat és una malaltia? Es pot curar?".

"Jo passava els esbarjos amb les xiques. Recorde que m'agafava de la samarreta i m'arrossegava pel sòl fins a portar-me on estaven els xics jugant al futbol".

"En diverses ocasions F.M. m'abordava en l'esbarjo i em comentava que jo tenia un problema greu, però que no em preocupara perquè tenia capellà i Déu estava del meu costat. Em va passar en diverses ocasions".

Són tres testimoniatges dels deu que han arribat a Levante-EMV, del mateix grup editorial que aquest periòdic, després de la publicació del reportatge que denuncia que F.M., docent del centre Mare Josefa Campos de la localitat valenciana d'Alaquàs, va sotmetre a teràpies de conversió a cinc dels seus alumnes. Els testimoniatges narren una història de maltractaments als estudiants homosexuals durant més de tres dècades. El primer és del curs 1991-92, i l'últim del curs 2021-2022.

"Li va dir a la meua mare que jo no era normal, i que havia de posar-me unes injeccions per a deixar de ser "efeminat"

"Un dels meus millors amics en el centre era homosexual, i en aquells dies F. li insistia constantment en el fet que tenia un problema i que tenia solució", reivindica un altre testimoniatge. "Parle com a persona homosexual, que tot aquest tipus de discursos, en una edat en la qual t'estàs desenvolupant socioafectivament, finalment cala. Jo vaig créixer durant uns anys pensant que sentir afecte cap a una altra persona del meu mateix sexe estava malament, perquè això era el que escoltava en el col·legi". Molts dels casos arreplegats, a més dels dels denunciants, asseguren que continuen tenint problemes de salut mental encara hui dia.

"Quan vaig veure el reportatge no vaig poder dormir eixe dia, perquè vaig rememorar tot. Recorde a F. com un monstre que em va crear un trauma, encara que en el col·legi estaven encantats amb ell perquè de portes per a fora donava una imatge de docent molt pròxim als seus alumnes", explica Lucas, un dels nous casos.

"Tornàvem de l'esbarjo i en entrar a l'aula havia escrit en la pissarra: L'homosexualitat es pot curar?"

Posar-te "unes injeccions"

Un exalumne jove narra com a testimoni indirecte casos d'aquest mateix any en què "a xiquetes que poden semblar lesbianes els ha preguntat sobre la seua sexualitat". També explica un que li va passar a ell, però amb una altra professora: "Vaig portar un joguet femení a classe, i li va dir a la meua mare que 'això no era normal' i que havia d'anar a la psicòloga del col·legi a més de 'posar-me unes injeccions' per ser efeminat".

Aquest jove se'n va assabentar amb el temps, i en secundària li va tocar enfrontar-se a la pregunta de F. "Li vaig mentir i li vaig dir que no era gai. No obstant això, continuava tenint tutories amb els meus pares sobre el tema», conta. "A partir d'això em vaig esforçar perquè els meus pares no foren més a aqueixes tutories. Perquè no passaren aqueix tràngol", explica. Afegeix que es tracta d'un centre molt opac on no hi havia quasi mecanismes per a transmetre les queixes.

"Déu estava al meu costat"

"Sempre he sigut gai, fins i tot abans que sabera el que significava aqueixa paraula i he rebut els típics insults de 'marieta' en l'esbarjo per ser una persona amanerada. Amb 12-13 anys, i en diverses ocasions, F. m'abordava en l'esbarjo o en temps morts de classe i em comentava que ell sabia que jo tenia un problema greu, però que no em preocupara, ja que tenia capellà i Déu estava al meu costat. Em deia que ell podia ajudar-me, que coneixia professionals que m'ajudarien. Jo em quedava completament mut, vergonya, incomprensió... No entenia res", conta una víctima.

Tant les víctimes que van denunciar com aquests nous testimoniatges conten que aquest tipus de professors era una minoria en el centre, però que "es feien notar". Una d'elles és I.L., parella de F.M., que va usar en 3r d'ESO un "quadernet extra" on s'afirmava que les parelles homosexuals eren "insalubres" a diferència de les heterosexuals.