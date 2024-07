Educació i Sanitat formen als orientadors per a detectar problemes mentals en l'alumnat

Les conselleries d'Educació, Universitats i Ocupació, i de Sanitat han iniciat una formació específica en salut mental dirigida als professionals de l'orientació educativa.

Es tracta d'un conjunt de sessions dirigides a donar resposta a les necessitats dels centres educatius en la detecció, intervenció i derivació d'escolars amb problemes de salut mental en les quals participen més de 2.000 orientadors.

Organitzades per la Direcció General d'Innovació i Inclusió Educativa, aquestes sessions en línia són impartides per psiquiatres i psicòlegs de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Hospital General de València i Hospital Provincial de Castelló.

Trastorns

Temes com els trastorns de la conducta alimentària, la depressió i l'ansietat, el trastorn per dèficit d'atenció (TDAH), els de conducta, l'espectre autista o la xarxa pública de tractament són abordats amb especial èmfasi en els seus aspectes pràctics de maneig en el medi escolar.

La directora general d'Innovació i Inclusió Educativa, Xaro Escrig, ha explicat que aquesta iniciativa “és la primera actuació conjunta entre totes dues conselleries dirigida a respondre a les necessitats formatives dels professionals de l'educació valenciana, en matèria de salut mental i addiccions”.

Escrig ha avançat que a partir de l'inici del pròxim curs escolar totes dues conselleries iniciaran una extensa oferta formativa centrada en les patologies més prevalents, com les addiccions tecnològiques o el maneig de la ideació i conducta suïcida.

Des que, als inicis de la legislatura, els consellers José Antonio Rovira (Educació) i Marciano Gómez (Sanitat) decidiren prioritzar les accions preventives en el medi escolar, els equips directius de totes dues conselleries han treballat conjuntament en el disseny d'un extens conjunt d'actuacions que apareixen reflectides en el Pla Valencià de Salut Mental i Addiccions 2024-2027.

Eficàcia contrastada

Per part seua, el responsable de l'Oficina Autonòmica de Salut Mental i Addiccions, Bartolomé Pérez Gálvez, ha anunciat que una altra de les iniciatives que es posaran en marxa a partir del pròxim curs escolar serà l'exigència que tots els programes de prevenció disposen d'una eficàcia contrastada abans de la seua posada en pràctica a les aules.

En aquest sentit, Bartolomé Pérez ha destacat que “tota intervenció a l'escola ha de disposar d'una evidència científica que la recolze. Els temps del voluntarisme han de donar pas a la prevenció basada en la ciència”.

Per a això, tots dos departaments iniciaran una extensa oferta formativa també dirigida al coneixement d'aquestes evidències, així com a la implementació de programes d'eficàcia prèviament contrastada, segons informen des de la Generalitat. “No podem permetre que l'escola de la Comunitat Valenciana siga un camp de proves per a programes que no asseguren cert nivell d'eficàcia”, ha apuntat el responsable de l'Oficina Autonòmica de Salut Mental i Addiccions.