Elx incorpora una unitat d'especialistes en soroll per a pal·liar les molèsties veïnals

L'Ajuntament d'Elx ha incorporat al seu equip una unitat d'especialistes en soroll per a minimitzar les molèsties ocasionades als veïns pels problemes acústics. D'aquesta manera, al llarg d'enguany, la Regidoria d'Obertures compta amb un nou tècnic que s'encarregarà també de formar a la Policia Local per a detectar els punts conflictius del terme municipal i per a fer mesuraments més exactes.

«L'objectiu és fer nous assajos acústics per a garantir una millor protecció enfront dels sorolls de major impacte», va explicar el regidor de l'àrea, Carlos Sánchez.

En aquesta línia, l'expert en la matèria s'encarrega de fer complir l'ordenança municipal contra la contaminació acústica per sorolls i vibracions en el municipi, a més de posar en marxa comprovacions amb un sistema digital més precís. Ara mateix, en ple estiu, l'Ajuntament s'ocupa d'atendre l'al·luvió de queixes veïnals que arriben per l'excessiu so que desprenen alguns establiments. I és que, el mer fet de tindre les finestres obertes, en la temporada estival, és el que fa disparar les actes, segons van precisar des de la Regidoria d'Obertures.

Així, entre els principals problemes detectats, es troba el soroll dels safaretjos de cotxe i, sobretot, dels aires condicionats, tant d'edificis privats, com de comerços i grans superfícies. La maquinària d'establiments de venda, la música i la contaminació acústica, que generen els gimnasos, i el tràfec dels supermercats també deslliguen les crítiques veïnals.

Amb això, les queixes pel soroll no es desprenen únicament dels locals d'oci. «La majoria de negocis nocturns estan molt ben insonoritzats, el problema és el que es genera al carrer i contra això és difícil combatre», va explicar el regidor d'Obertures.

Precisament, la contaminació acústica que generen els pubs i les discoteques de la zona centre és objecte de lluita, principalment dels veïns de la zona centre, constituïts en l'Associació d'Afectats pel Soroll. El col·lectiu ha interposat ja diverses denúncies i ha aconseguit, amb el pas del temps, que fins i tot el Tribunal Superior de Justícia anul·lara part de l'ordenança local contra el soroll perquè vulnera la llei. Durant aquest exercici, fins i tot, l'Associació d'Afectats pel Soroll va arribar a formalitzar dos recursos de cassació contra sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) perquè siga el Tribunal Suprem el que es pronuncie sobre les ordenances municipals que emparen la instal·lació i ubicació de terrasses d'hostaleria i que regulen com es fan els mesuraments acústics.

Concretament, el col·lectiu exigeix dos mesuraments acústics, un previ i un posterior, per a comparar el soroll amb l'emissor acústic parat. Per a l'agrupació de veïns, això equival a «avisar» a qui està generant un soroll excessiu, la qual cosa en la pràctica comporta que els mesuraments sempre donen resultats menors que la realitat i no hi haja possibilitat d'obtindre proves dels incompliments. Per això, han sol·licitat que es modifique la norma ajustant-se a l'estatal i europea, que assenyalen que el mesurament ha de ser un.

D'altra banda, s'han mostrat contraris al fet que les taules es puguen adossar a les façanes dels edificis, ja que consideren que viola la normativa estatal sobre accessibilitat en espais públics i igualtat d'oportunitats.