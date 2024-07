Nits sense dormir a Elx per culpa d'un joc

La cara i la creu d'un parc amb només hores de diferència. Els veïns de l'entorn del Jardí Ceferina Soriano, en Altabix, a Elx, ja no saben què més fer per a pal·liar els sorolls que cada nit infinitat d'adolescents generen al voltant d'un gronxador giratori per a xiquets. Aquest joc s'ha convertit en el pol d'atracció de menors que quan cau el dia, especialment a l'estiu, es concentren fins a altes hores de la matinada per a passar l'estona amb altaveus i reptes sobre qui aguanta més girant.

Suplici

Allò que per a uns és una diversió s'ha convertit des de fa dos anys en un suplici per a desenes de residents que viuen a escassos metres i han d'aguantar xiscles i renyines entre menors. Els afectats confessen que no poden dormir i que la situació s'ha tornat insostenible.

Joves concentrats a altes hores de la nit al parc Ceferina Soriano, en el barri d'Altabix a Elx / INFORMACIÓN

Residents de la comunitat de propietaris de la urbanització Porta d'Elx, entre el carrer Mari Cruz Álvarez i Celia Lozano, han traslladat a aquest diari que han sigut innombrables els comunicats que han donat a l'Ajuntament i a la Policia Local per l'impacte acústic, però, insisteixen, cada dia es repeteix el mateix capítol.

Lloc de trobada

Si durant els mesos lectius l'escàndol es formava els caps de setmana, narren que amb les vacacions estivals la zona s'ha convertit en un gran punt de trobada, tenint en compte que en els voltants es troba una cadena de menjar ràpid la qual cosa que convida els adolescents de diversos punts de la ciutat que recalen en aquest enclavament, vociferen sense respectar les hores de son i deixen restes de menjar i embalatges tirats, reproven els veïns.

Baralla de llimes

De la mateixa manera, indiquen que han presenciat fins i tot enfrontaments entre els mateixos menors que han arribat a llançar-se entre ells llimes i taronges que agafen dels arbres fruiters de la plaça. Denuncien que en diverses ocasions els joves han tirat fruites i pedres a la façana del residencial i que malgrat els advertiments per la mala conducta «lluny del penediment contesten amb males formes», lamenten propietaris de l'edifici.

Traslladen que en aquestes congregacions són nombrosos els menors que arriben amb patinets elèctrics i els posen a circular a altes velocitats «com si la plaça fora un circuit, amb el risc que això implica».

Innombrables queixes

La primera queixa, referendada per quaranta veïns, la van presentar en l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà el juny de 2022 i des de llavors s'han derivat altres reclamacions directes al mateix regidor d'Espais Públics, al departament de Manteniment de Via Pública.

El mateix administrador de finques també ha remés escrits a diferents àrees de l'Ajuntament i sostenen que ni l'anterior equip de govern (PSOE i Compromís) ni l'actual (PP i Vox) els han atés.

Els residents reclamen un entorn segur i una solució «que garantisca la seguretat i el dret al descans d'adults, xiquets i bebés, ja que actualment es veu greument pertorbat», retrauen.