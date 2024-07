El planeta encadena 12 mesos seguits per damunt de la línia roja dels 1,5 graus de calfament global

L'avanç de la crisi climàtica acaba d'aconseguir una nova fita sense precedents. Segons constata l'última anàlisi del Servici Copernicus, els termòmetres del planeta han encadenat per primera vegada des que tenim constància un total de 12 mesos seguits per damunt de la línia roja dels 1,5 graus de calfament global. Aquest és el llindar de seguretat que la comunitat científica ha establit per a prendre-li el pols a l'augment mundial de les temperatures i que permet visualitzar de forma molt clara fins a quin punt l'emergència climàtica ha disparat els termòmetres respecte a l'era preindustrial. "Això va més enllà d'una raresa estadística i posa en relleu fins a quin punt està canviant el nostre clima", destaca Carlo Buontempo, director del Servici de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S).

Els registres són clars. La temperatura mitjana dels últims 12 mesos ha estat 1,64 graus per damunt respecte als valors de l'era preindustrial, el barem que s'utilitza com a referència per a il·lustrar fins a quin punt l'emissió descontrolada de gasos d'efecte d'hivernacle i l'avanç de la crisi climàtica provocada per la nostra espècie han alterat el clima terrestre. L'última gran anàlisi del Servici Europeu de Canvi Climàtic (C3S) mostra de forma molt clara que els valors registrats a escala global entre juny de 2023 i juny de 2024 han sigut tan extrems que fins i tot superen per 0,76 graus centígrads la mitjana dels últims trenta anys.

La fita suposa un "predecent alarmant" per al planeta, però no invalida l'acord de París ja que aquest demana evitar que aquestes xifres es prolonguen a llarg termini

El fet que el món haja superat per primera vegada el llindar d'1,5 graus durant dotze mesos consecutius representa un "precedent alarmant" en la lluita contra la crisi climàtica. Sobretot perquè es tracta de la línia roja que s'estableix en l'Acord de París i que els països es van comprometre a evitar per a frenar l'avanç de la crisi climàtica cap a escenaris encara més preocupants.

La prova què acabem de viure un any per damunt d'aquest llindar suposa un senyal d'alerta, però, així i tot, esta fita no invalida els pactes en el cim del clima de París, ja que aqueixos acords estan dissenyats per a evitar un calfament extrem sostingut al llarg de diverses dècades. "Hem de deixar d'emetre gasos d'efecte d'hivernacle per a deixar de sobrecalfar tant l'atmosfera com els oceans", afirma Buontempo.

Juny de rècord

L'últim butlletí climàtic del planeta també apunta al fet que el mes de juny passat va ser el més càlid a escala mundial des que existeixen registres. La temperatura mitjana de l'aire es va situar en els 16,66 graus centígrads, la qual cosa suposa un increment de 0,67 graus respecte a la mitjana de les últimes tres dècades i fins a 0,14 graus més respecte al rècord anterior establit just fa un any.

En el cas concret d'Europa, aquest juny va ser el segon més càlid des que existeixen registres. I a Espanya, segons constata l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), va ser el nové mes de juny més càlid des del començament de la sèrie en 1961 i també el nové més càlid de tot el segle XXI.

El mes de juny passat la temperatura de la mar va aconseguir el valor més alt per a este mes i va superar els 20,85 graus

Una altra de les dades més destacades d'aquest últim informe del clima terrestre té a veure amb la temperatura de la mar. Al llarg del mes de juny, la temperatura superficial dels oceans va aconseguir el valor més alt dels registres per a aquest mes i va superar els 20,85 graus centígrads. En total, s'estima que les mars del planeta porten quasi 500 dies consecutius amb temperatures rècord. A més, per primera vegada des que es tenen registres, els termòmetres marins han superat els 21 graus durant 100 dies seguits. A l'Atlàntic Nord, s'ha registrat una prolongada ratxa de temperatures per damunt dels 25 graus i s'ha aconseguit fins i tot un rècord absolut de 25,4 graus. Aquestes xifres, mai vistes fins ara, estan convertint-se en una preocupant nova normalitat a mesura que avança la crisi climàtica.