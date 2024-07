La Policia Local d'Elx registra quasi deu queixes veïnals al dia relacionades amb el soroll

La Policia Local d'Elx registra de mitjana quasi deu peticions d'intervenció al dia relacionades amb molèsties veïnals per sorolls. La xifra ha anat augmentant sense parar des de l'any 2016, encara que en 2022 la tendència en el municipi es va interrompre.

Si l'any 2016 es van comptabilitzar 2.386 notificacions relacionades amb molèsties veïnals per sorolls, en 2021 es va anotar un rècord de 4.262 assumptes d'aquest tipus, xifra per damunt de l'any de la pandèmia, el del tancament en la llar, és a dir, 2020, quan es va tindre constància de 3.987 requeriments per aquesta mena de problemes. En 2022 va haver-hi 3.555.

Quasi el doble

Així les coses, des de 2016 a 2022 aquest problema no s'ha duplicat però quasi, ja que va augmentar més d'un 78% pel que fa a quantificar aquest tipus d'avisos a la Policia Local.

En aquests percentatges no entren les molèsties als veïns per animals de companyia, que té el seu apartat propi. Així per exemple, en 2020 es té constància de 658 peticions de veïns denunciant problemes d'aquest calat, xifra que va baixar a les 535 en 2021 i a les 524 en 2022.

Les molèsties veïnals per sorolls representen en qualsevol cas aproximadament el 6% de tots els assumptes per als quals són requerits els efectius policials i venen a ser la segona temàtica més habitual, superada pel d'auxili a persones, que representa el 7,1% del total.

Pruebas de tipos de sonido, en una cita en el Centro de Congresos, en foto de archivo. | ANTONIO AMORÓS / J.M.GRAU

Des del cos policial es recorda que l'ordenança municipal fixa les infraccions per molèsties i les seues sancions segons la seua variant.

Interior

D'entrada, el comportament a l'interior de les vivendes «haurà de mantindre's dins dels límits tolerables de la bona convivència veïnal, sense que es produïsquen sorolls que pertorben el descans i tranquil·litat dels veïns»

En aquesta ordenança municipal també s'arreplega alguna cosa que molts desconeixen i és que l'autorització de la instal·lació de taules i cadires, en terrasses o a l'aire lliure, pot ser suspesa o revocada en el cas que es constate, pels servicis tècnics municipals, que les mateixes produeixen molèsties als veïns pròxims «de manera reiterada».

Animals

Sobre això que s'ha esmentat abans dels animals de companyia, està establit que els responsables d'aquests éssers domèstics, de companyia i de granja (on estiga permesa la seua tinença), han d'adoptar les mesures necessàries per a evitar que els sorolls produïts per aquests no ocasionen molèsties als veïns.

El soroll de bars, pubs, discoteques o restaurants, amb taules o sense i cadires en terrassa, també pot justificar la presència policial, ja que el comportament dels ciutadans en l'exterior deu mantindre's «dins dels límits de la bona convivència ciutadana, sense que es produïsquen sorolls que pertorben el descans i la tranquil·litat dels veïns i vianants».

No obstant això, tal com va donar a conéixer recentment aquest diari, hi ha casos surrealistes, com el d'una família que ha assistit atònita al fet que s'exculpe en una sentència a un pub d'Elx per sorolls durant sis anys i després d'haver d'anar-se'n de casa de dijous a diumenge per a poder dormir.