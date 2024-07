Els casos greus de covid es dupliquen en una setmana i tensionen les Urgències

Els casos greus de COVID-19 s'han duplicat en una setmana, la qual cosa està tensant els servicis d'Urgències de la majoria d'hospitals de la província en ple estiu, amb plantilles retallades per les vacacions, tancament de llits i falta de metges. L'explosió de contagis té el seu impacte en forma d'ingressos sobretot de persones majors i malalts crònics als quals el virus descompensa en les seues patologies. El SARS-CoV-2 està darrere del 34% de les hospitalitzacions de pacients a partir de 80 anys per infeccions víriques; del 28% entre 65 i 79 anys; del 24% dels quals tenen entre 15 i 44; i de l'1% dels xiquets menors de 4 anys. La situació provoca baixes en els centres de treball i persones que tornen a usar la masquereta puntualment.

L'augment de la pressió hospitalària es reflecteix en l'últim butlletí del sistema de vigilància de les infeccions respiratòries agudes de la Conselleria de Sanitat (Sivira), corresponent a la primera setmana de juliol; i té ratificació en la majoria de centres hospitalaris amb saturació en l'atenció més urgent i en alguns moments amb falta de llits en UCI, com és el cas de l'Hospital General d'Alacant, el més gran de la província, on hi ha dies que s'ocupen totes per covid i altres patologies. És el resultat de diverses setmanes amb màxim de casos que a escala comunitària van acumulant als hospitals i tarden a baixar.

Major incidència

L'impacte en els ingressos es registra uns quinze dies després de l'explosió de contagis, que se situa entre meitat i finals de juny. La incidència ara mateix està en 223 casos per cada 100.000 habitants, molt prop del màxim anual aconseguit al gener, quan va arribar als 226 després de l'onada que es va produir després de Nadal. Els casos segueixen a l'alça a la província d'Alacant i a la Comunitat Valenciana encara que el seu increment es modera amb un repunt d'1,6 punts, molt inferior al que es va registrar la setmana anterior, quan la taxa es va duplicar en set dies. Respecte a les primeries de juny, s'ha multiplicat per quatre perquè llavors era de 57 casos cada 100.000.

Encara que és una dada pitjor, és ben acollit pels metges, que temien que pujaren moltíssim més les infeccions per covid. En canvi, creuen que el virus ha aconseguit el seu pic definitiu i que la corba s'està aplanant. Ho veuen com un alleujament perquè a l'estiu "estan més descontrolades les coses". En tot cas, els experts esperen que en les pròximes setmanes baixen els casos i la corba puge de nou a la tardor coincidint amb la tornada a les classes.

Un ciutadà es vacuna contra la covid i la grip a Alacant en la passada campanya / Rafa Arjones

Ingressos

"La situació en hospitals, amb una taxa de 5,1 per 100.000, ha incidit, ha afectat realment perquè els (hospitals) de capacitat mitjana caminen ja amb quinze o vint ingressos, i els més grans amb trenta o quaranta. Això afecta a l'estiu a l'hospitalització, que ja es veu un poc retallada pel tema de les vacacions i una conseqüència del que hi ha a la Comunitat Valenciana. L'arribada de pacients amb el virus a l'hospital sempre va amb una, dues o tres setmanes de retard perquè molta gent que passa la covid es troba malament, passen els dies i al final acaben ingressats, i alguns es queden setmanes, per la qual cosa continua havent-hi unes taxes d'hospitalització elevades", explica el president de la Societat Valenciana de Medicina Preventiva i Salut Pública, Juan Francisco Navarro.

La incidència dels casos que són atesos en els centres de salut i que no arriben als hospitals continua pujant, amb 537,4 per cada 100.000 habitants, per damunt de la mitjana nacional (381,5 casos); i més que la setmana passada (530,9 casos). La positivitat de les mostres que s'analitzen en Atenció Primària és en exclusivitat a costa de la covid, amb un 41,5%, i hi ha molt pocs de grip o virus de la bronquiolitis, "per la qual cosa realment és un virus que està circulant".

Centre a centre

Segons un sondeig realitzat als hospitals públics de la província, la pressió per aquesta onada d'estiu afecta sobretot a les Urgències. Les de l'Hospital General d'Alacant han estat molt saturades des del cap de setmana. Dimarts no hi havia llits en UCI i Reanimació perquè estaven ocupades per la covid però també per altres patologies.

El cap d'Urgències, el doctor Pere Llorens, va apuntar que els ingressos per covid van començar a augmentar fa tres setmanes, quan van passar d'una mitjana de 2 o 3 casos a una trentena, i que van a l'alça, sobretot "ancians amb descompensació en les seues malalties cròniques, més que la pròpia covid en si, o aquest com agreujant que es descompensen (les malalties cròniques)".

En Urgències de l'Hospital General d'Elx també tenen molta feina, però de totes la patologies en general mentre que juny va ser pitjor quant a la covid. En Urgències de l'Hospital de Sant Joan sí que hi ha molts casos de malalts de coronavirus i estan ingressant a bastants pacients per aquest motiu, de moment sense repercussió en vigilància intensiva.

L'Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi també rep en Urgències molts casos igual que el Verge de la Salut d'Elda, on aquests dies hi ha hagut una important pressió assistencial en Medicina Interna i Infecciosos per covid i per altres patologies. A l'Hospital de la Vila en urgències hi ha una càrrega de treball alta per la falta de llits, apunta l'àrea de Servicis Públics de CC OO. L'Hospital de Torrevella també rep més casos de malalts amb aquest virus respiratori, encara que de moment lleus i sense saturació.

Mentrestant, a l'Hospital de la Vega Baixa han augmentat els ingressos per coronavirus tant en planta, amb una vintena d'hospitalitzats per covid, com en Urgències, mentre l'UCI treballa amb normalitat. Això es correspon amb la situació que reflecteix el butlletí de la Conselleria de Sanitat, perquè aquesta àrea de salut està en nivell roig amb fins a 818 casos positius per cada 100.000 habitants. Els departaments d'Elda i Torrevella es troben en nivell taronja amb fins a 578 casos per cada 100.000 persones.

Alentiment

Com a cosa positiva, el doctor Navarro, que és també cap de Secció de Medicina Preventiva de l'Hospital General Universitari d'Elx, destaca que la pujada de la incidència ha sigut molt de menor en l'última setmana, la qual cosa apunta a un alentiment en la circulació del virus, "bon senyal" de cara a una ràpida millora en la situació hospitalària.

Entre les causes d'aquesta onada d'estiu, cita l'escassa vacunació contra la covid en aquesta última campanya en tots els grups d'edat, especialment en malalts crònics i majors, i entre el personal sanitari.

Segons l'informe del Ministeri de Sanitat de data 13 de juny, a la Comunitat Valenciana només un 67,23% dels majors de 80 anys, de màxim risc, s'han immunitzat enguany contra la covid. En altres paraules, un 23% no ho ha fet, o, cosa que és el mateix, una de cada cinc persones. El 43% de les persones entre 70 i 79 anys no es va vacunar; i tampoc el 62% de les quals tenen entre 60 i 69 anys.

"D'algun mode s'ha d'observar en la susceptibilitat de la població a infeccions. Si estigueren tots molt ben vacunats hi hauria menys casos en crònics i persones molt majors, que són les que acaben anant a l'hospital". Un altre factor que cita l'expert és la irrupció de noves variants del virus com "pirola", que té certa fuita vacunal. "Esperem que les vacunes que hi haja al novembre, que s'estan fabricant ja, estiguen ben adaptades. Serà el moment de demanar a la població una major col·laboració esperem que amb millor resultat".