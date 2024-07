Dos detinguts per violar a una menor de 16 anys a València

Agents de la Unitat de Família i Atenció a la Dona (UFAM) de la Comissaria de Sagunt (València) han arrestat a dos homes acusats d'agredir sexualment a una menor de 16 anys després de subministrar-li substàncies alcohòliques que van anul·lar la seua voluntat. Els detinguts són un home de 33 anys i origen colombià, i un jove de 22 anys i nacionalitat veneçolana.

Les investigacions van començar a mitjan mes de juny quan agents de la UFAM de Sagunt van tindre coneixement d'una suposada agressió sexual a una menor de 16 anys en la zona de la platja del Port de Sagunt.

Pel que sembla, la menor anava acompanyada per una amiga quan, en un moment de la nit, van conéixer a dos individus, els quals van aprofitar per a embriagar a la víctima quan l'adolescent es va quedar sola amb ells. La xica, la voluntat de la qual va quedar anul·lada per la ingesta d'alcohol, va ser traslladada fins al domicili d'un dels ara detinguts. Allí va ser agredida sexualment per tots dos en diferents moments aprofitant el seu estat d'embriaguesa.

Unes joves la van auxiliar i van alertar a la policia

Després d'eixir de la vivenda completament atordida i confusa, la menor es va dirigir a un parc pròxim, on altres joves la van auxiliar i van contactar amb els servicis d'emergència, personant-se immediatament una patrulla de la Policia Nacional.

Una vegada van ser analitzades les circumstàncies, els agents van sol·licitar la presència de personal sanitari i la víctima va ser traslladada a un centre hospitalari, on va ser explorada pel metge forense després d'activar-se el protocol d'atenció integral sanitària i judicial a víctimes d'agressions sexuals.

En tractar-se d'una agressió sexual a una menor d'edat es va fer càrrec de la investigació la UFAM Sagunt. Els investigadors van poder identificar i detindre ràpidament als dos presumptes agressors sexuals.

En llibertat amb orde d'allunyament

Els arrestats, sense antecedents policials, han quedat en llibertat després de ser posats a disposició judicial. El jutge va acordar una sèrie de mesures cautelars, entre elles una orde d'allunyament de la víctima, així com la retirada del passaport i la prohibició d'eixida del territori nacional.