Els principals festivals afronten la temporada estiuenca amb el repte de reduir la seua petjada de carboni

Aquesta setmana dona el tret d'eixida la temporada de festivals d'estiu amb la celebració del MadCool a Madrid, el Cruïlla a Barcelona i el Bilbao BBK Live, als quals els seguiran, entre altres el FIB, Arenal Sound o Dreambeach.

Festivals reconeguts internacionalment que mobilitzen cada any a milers de persones i que estan impulsant a Espanya com a principal destí mundial de turisme de música en directe, amb més de 1.000 festivals per tota la geografia i una facturació rècord pròxima als 580 milions d'euros en vendes d'entrades.

Només entre els 10 principals festivals del país es mobilitzen cada temporada a més d'1,7 milions de persones. Una xifra que s'espera que continue creixent i que posa de manifest l'interés massiu dels assistents per aquests esdeveniments musicals, la coordinació i treball de les promotores que estan al darrere.

El gran repte d'aquesta mena d'esdeveniments és el de crear la infraestructura necessària, no només per als espectacles sinó també per a donar suport a totes les activitats, experiències i servicis al voltant d'ells i, per extensió, garantir el subministrament d'energia que demanden les instal·lacions efímeres que caracteritzen a aquests macroesdeveniments que reuneixen grans multituds de persones en pocs dies.

Petjada de carboni

Garantir el bon funcionament de l'esdeveniment és l'objectiu, però també, fer-ho d'una forma responsable. És per això que recentment Repsol va arribar a un acord pioner amb sis de les principals promotores de festivals de música a Espanya per a desplegar diferents solucions energètiques, com els combustibles renovables, l'autoconsum, o l'economia circular, i reduir la petjada de carboni dels esdeveniments que organitzen entre els quals es troben grans festivals com el FIB, BBK i Arenal Sound.

Per a la companyia proveïdora de multienergia, es tracta d'un acord de patrocini estratègic a través del qual promourà la reducció de les emissions amb el subministrament de 200.000 litres de combustible 100% renovable, procedent de residus orgànics com olis vegetals usats, que evitaran l'emissió de 556 tones de CO₂, en suposar una reducció del 90% de les emissions netes de CO₂ en comparació amb el combustible d'origen mineral.

L'acord també contempla altres mesures com la recuperació de l'oli de cuina usat en els foodtrucks per a la seua posterior transformació en combustible renovable, proporcionant la circularitat; la instal·lació de poals de càrrega solar que generen energia per a diferents usos dels assistents o punts de recàrrega efímers per a vehicles elèctrics, entre altres.

D'aquesta manera, els 77 festivals organitzats per les promotores Advanced Music, Bring the Noise, Centris, elrow, The Music Republic i Sharemusic!, obtindran una font d'energia més respectuosa per al so, il·luminació d'escenaris i camerinos, casetes, pòrtics i, en definitiva, la totalitat d'instal·lacions efímeres necessàries perquè els milers d'assistents puguen gaudir de la millor experiència i perquè l'entorn en el qual es desenvolupen aquests esdeveniments tornen posteriorment a la normalitat.