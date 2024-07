El centre de València on es practicaven 'teràpies' de conversió organitzava partits de futbol "per a curar l'homosexualitat"

Una de les tècniques que es duien a terme en el Centre d'Orientació Familiar Mater Misericordiae, de València, on presumptament es duien a terme teràpies de conversió, era organitzar partits de futbol cada mes per a "recuperar la masculinitat" dels més de 50 joves que hi havia en aqueix moment. Així ho assegura una de les víctimes d'aquestes 'teràpies' que ha sigut entrevistada per Levante-EMV, del mateix grup editorial que aquest periòdic.

L'arquebisbat ha obert una investigació a aquest centre després de conéixer-se que el dirigeix el docent denunciat per tractar de "curar l'homosexualitat" a cinc alumnes, fins i tot oferint-los pastilles. Remarca que no ha rebut cap queixa, malgrat un testimoniatge també publicat per aquest diari que assegura que l'arquebisbe coneixia les teràpies "des de fa mesos".

"Jo porte fent esport tota la meua vida, no entenia què tenia a veure l'homosexualitat amb això", conta el testimoniatge, que no va acudir a cap d'aquestes patxangues. Els 15 treballadors voluntaris del COF, que han atés 350 persones des de la seua creació l'any 2014, simpatitzen amb l'itinerari d'una agrupació de fe vinculada a l'Església catòlica (encara que no reconeguda oficialment) anomenada 'És Possible l'Esperança' (EPE).

Aquesta organització predica obertament amb les teràpies de reconversió i afirma que es pot "curar l'homosexualitat" segons denúncia l'advocat Saúl Castro, autor del llibre 'Ni enfermos ni pecadores: la violencia silenciada de las terapias de conversión en España'. Segons s'arreplega en els testimoniatges i en alguna xarrada del mateix F. en el canal de Youtube de l'Associació Catòlica de Mestres, el docent s'encarregava de "categoritzar" als futurs alumnes abans que començara el curs. Estudiava quin percentatge d'alumnes serien gais i els que tenien més possibilitat de ser homosexuals visibles, per a comunicar als alumnes heterosexuals que "evitaren ajuntar-se amb ells".

"Tres sacerdots em van manar a les teràpies"

"Tres sacerdots de tres parròquies diferents em van derivar al centre que practicava teràpies de conversió quan els vaig dir que era gai en el confessionari". És el testimoniatge de la víctima d'aquestes teràpies en el Centre d'Orientació Familiar (COF) Mater Misericordiae de València.

Tot va començar quan cursava 3r d'ESO i ell, com a catòlic practicant, va començar a preocupar-se per la seua sexualitat, ja que "no pots estar en matrimoni catòlic sent gai". Llavors va decidir consultar-ho amb el seu rector en el confessionari. "Hi ha un centre ací a València que dona ajuda a xics com tu. Tu encara eres molt jove i et pots salvar", li va contestar el pare.

Secretisme

En la primera sessió aquesta persona va poder comprovar el secretisme que hi ha al voltant del centre. "No es publiciten en cap costat, és tot molt opac. Com saben que estan vorejant la legalitat ells mai et diuen que el que fan són teràpies, i les comunicacions mai són amb un correu electrònic corporatiu", conta.

"En cap moment et parlen de curar l'homosexualitat, perquè per a ells l'homosexualitat no existeix. T'expliquen que l'homosexualitat és una ferida de la infància, provocada generalment per un pare absent i una mare dominant, i que les persones homosexuals són persones altament sensibles", conta el xic. "És una cosa tan àmplia que és fàcil que la gent s'identifique", conta.

Una altra de les idees és que el fet de portar "una vida gai" provoca en la persona sofriments a mitjà i llarg termini pel fet que viuen una vida "allunyada de déu". "Et parlaven de casos que havien passat pel centre, però no havien seguit en les teràpies, i com cada vegada que venien, amb els anys, la seua vida empitjorava i cada vegada estava més destrossada", recorda. "Bàsicament, et deien que si decidies portar una vida 'gai' series un infeliç, entre altres coses, perquè homosexualitat és sinònim de promiscuïtat".