Compromís xifra en 50 els llits hospitalaris que perd Elx aquest estiu

El grup municipal de Compromís per Elx ha denunciat hui les retallades en matèria de sanitat que patirà el municipi i tota la Comunitat Valenciana per la falta de previsió del conseller de Sanitat, Marciano Gómez i el president autonòmic, Carlos Mazón. Com ha explicat la portaveu del grup, Esther Díez, al costat del diputat en les Corts i membre de la comissió de sanitat, Carles Esteve, "aquest estiu la comarca del Baix Vinalopó i el municipi d'Elx seran els més castigats per les retallades a part de comptar amb l'anomalia de ser els únics amb una sanitat gestionada per una empresa privada, Ribera Salut al capdavant del Departament de salut d'Elx-Crevillent".

"El pla d'estiu que ha presentat el Consell vol dir que tindrem una pitjor qualitat assistencial que l'any passat amb 50 llits menys aquest estiu, un centre de salut de l'Altet sense reforçar i amb el punt sanitari de Platja llisa, a Santa Pola, tancat i que també atén nombrosos il·licitans i il·licitanes", ha explicat Díez.

"El pitjor estiu"

Com ha dit Carles Esteve, "aquest serà el pitjor estiu en matèria sanitària que hem tingut amb un augment de més d'un 9% dels turistes estrangers que vindran i amb 2.500 professionals contractats menys per a este estiu que l'any passat".

L'Hospital d'Elx, vist des de la parada de taxi / Áxel Álvarez

Sistema sanitari

"Competirem amb la gent que ve de fora a passar les seues vacacions, on l'any passat teníem tres reforços d'estiu i enguany tenim dos. Han inclòs com a noves a 3.500 persones que ja estaven treballant en el sistema sanitari com a reforç en un pla d'estiu que des de Compromís rebutgem perquè es presenta dos dies i mig abans de començar les vacacions d'estiu sense comptar amb els professionals ni amb els sindicats. A més, amb l'únic forat negre que tenim en la comunitat, que és el departament d'Elx-Crevillent, del Vinalopó, on no sabem què passarà ací dins, no sabem què passa al Vinalopó ni la gestió que està fent Ribera Salut", ha assegurat Carles Esteve.