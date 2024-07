Les comunitats accepten el repartiment voluntari i estudiaran el text de la llei d'estrangeria

Solidaris, però no tant com per a acceptar la modificació de la llei d'estrangeria que permetria el repartiment obligatori dels xiquets i adolescents migrants que arriben a Canàries sense el suport d'un familiar adult. Els consellers de Drets Socials de les comunitats autònomes van conéixer el text legal pactat entre el Govern canari i l'Estat només hores abans de l'inici de la reunió de la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència, que es va celebrar aquesta vesprada a Tenerife. Per aquest motiu, han al·legat que no han tingut temps suficient per a valorar el seu contingut i han demanat un termini per a estudiar-lo. Sobretot, perquè el capítol que continua generant més dubtes és el que parla sobre finançament. El suport dels governs autonòmics no és necessari per a tramitar la reforma legislativa, perquè depén de les Corts Generals. No obstant això, el suport o el rebuig de les comunitats condicionarà el suport o el rebuig de les forces polítiques que les dirigeixen.

El que sí que va tirar avant és el repartiment de 400 menors —347 procedents de Canàries i 53 de la Ciutat Autònoma de Ceuta— per tot el territori nacional. Aquesta vegada sí que va haver-hi quòrum sobre el trasllat voluntari que va quedar bloquejat en l'anterior conferència sectorial, celebrada fa un mes. Totes les comunitats van votar a favor de les derivacions, excepte Catalunya, que es va abstindre. El rebuig a aqueixes derivacions va estar marcat per l'anunci que va fer el ministre Torres que s'havia aconseguit un acord amb el Govern de Canàries sobre el text legal per a canviar l'article 35 de la llei d'estrangeria. Aqueix pacte bilateral va alçar polseguera entre les regions, que van preferir esperar a conéixer els termes de l'acord abans d'acceptar l'acolliment de més menors.

Aquest repartiment, que va aparellat a una fitxa financera de 20 milions, és només un pegat que no soluciona la situació de col·lapse que viu el sistema d'acolliment de les Illes, on hi ha 5.645 menors migrants en situació de desemparament sota la tutela del Govern de Canàries. Segons els criteris de repartiment acordats en el mateix fòrum l'any 2022, Catalunya rebrà a 31 xiquets i adolescents, sent la comunitat autònoma que més menors rebria. Li segueixen Extremadura, Madrid i Andalusia, amb 30; Cantàbria, amb 29; Galícia, amb 26; i Astúries, amb 24. Les regions que menys xics acollirien serien La Rioja (4), Balears (10), Navarra (15) i Múrcia (16). A aquests 347 que es repartiran per tot el territori nacional, cal sumar a 40 que li corresponen a Canàries i altres 13 que es queda Ceuta.

Fins ara, aquest sistema de repartiment solidari ha fracassat. En els últims deu mesos, només han eixit de Canàries 32 menors —16 d'ells a Aragó i altres 16 a Astúries—, la qual cosa suposa que només s'ha complit amb un 10% dels trasllats pactats en 2023, quan les comunitats van acordar acollir a 339 xiquets migrants procedents de Canàries. Amb Ceuta, ha complit Andalusia, que va rebre a 30 xics provinents de la ciutat autònoma. Quant a l'acord de 2022, un total de 378 menors migrants havien de ser traslladats a les comunitats, dels quals falten encara 150, és a dir, el 40% dels xiquets, xiquetes i adolescents que van ser acordats amb l'Executiu. Des de 2021, a les Illes hi ha huit joves pendents del seu trasllat a País Basc i altres 18 a Balears.

A més dels consellers de Drets Socials de les 17 comunitats i de les dues ciutats autònomes, també van ser presents el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el president del Govern de Canàries, Fernando Clavijo, com a responsables de l'acord bilateral entre Canàries i el Govern central per a reformar la llei d'estrangeria.

Torres, qui a més coordina la Comissió Interministerial de Migracions, va tornar a col·locar la pilota en la teulada del Partit Popular. “Els governs autonòmics presidits pel PP, excepte el de Ceuta, han dit que no es pronuncien. Hem informat sobre el text legal perquè l'ha demanat el PP i perquè la mesura requereix la col·laboració de les comunitats”, va assenyalar el ministre, que va recordar que encara que la competència sobre els menors és de les autonomies, "el Govern d'Espanya ha posat una solució sobre la taula". Ara, va afegir, són els populars els que s'han de pronunciar, perquè la norma seguirà els tràmits legislatius i la portaran al Congrés en els pròxims dies.

La trobada va estar presidida per la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, qui res més eixir va explicar que el mecanisme de repartiment voluntari s'ha desbloquejat, però "no és suficient", perquè aquest sistema no s'adapta a les necessitats de la situació actual. "La situació migratòria és diferent de la qual existia quan es va pactar aquest sistema", va postil·lar la ministra.

Visita centre de menors

El Govern de Canàries va organitzar al migdia una visita a un centre d'acolliment de xiquets i adolescents migrants, perquè els consellers de Drets Socials de les autonomies que van assistir a la sectorial pogueren conéixer de primera mà la realitat que es viu en aquestes residències. Rego va enlletgir que a aquest acte no assistira cap representant de les comunitats governades pel Partit Popular. "Senyor Feijóo, abans de valorar què fa respecte a la reforma de la llei d'estrangeria, vinga a un centre de menors i mire als ulls a un dels xiquets que estan sols i en situació de desemparament", va declarar Rego minuts abans d'iniciar-se la reunió. A les Illes hi ha 80 centres d'acolliment per a atendre els més de 5.600 xiquets i joves. Després del repunt registrat en l'arribada de menors a partir d'octubre de 2023, l'Executiu canari ha tingut que obrir més de 50 recursos d'acolliment per a no deixar a cap xiquet en desemparament.

Els únics consellers del ram que es van traslladar fins a l'Arxipèlag van ser els de Castella i Lleó, Extremadura i Múrcia, governades pel Partit Popular en coalició amb Vox, uns pactes que estan en la corda fluixa davant les discrepàncies entre els socis per l'acolliment de xiquets i joves migrants; així com els d'Andalusia (PP), Catalunya (ERC), Castella-la Manxa (PSOE) i Navarra (PSOE-Geroa Bai-Contigo Navarra). La resta van comparéixer de manera telemàtica a causa de la falta de connectivitat amb les Illes i a l'avançament de la data de la reunió –estava prevista inicialment per al dia 18 de juliol– davant l'emergència humanitària que viu l'Arxipèlag.

Com quedaria l'article 35 de la llei d'estrangeria?

El text que es va presentar hui a les comunitats autònomes contempla que el mecanisme de derivacions obligatòries s'active quan el sistema d'acolliment d'una comunitat autònoma estiga a un 150% de la seua capacitat. Canàries compta amb 2.000 places, la qual cosa suposa que en arribar a 3.000 menors caldria començar a derivar-los a altres regions. En la situació actual, caldria enviar a uns 2.500 xiquets a la Península.

Els criteris que seguirien per a dur a terme el repartiment seran els ja acordats per les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d'Infància en 2022, basats en dades de població, taxa d'atur, nivell econòmic i dispersió territorial. Aquestes mateixes pautes s'han emprat des de llavors per a reubicar a 774 xiquets estrangers no acompanyats procedents de les Illes i de Ceuta.

El contingut del text legal està pactat —encara que obert a esmenes—, però encara queda per determinar la forma legislativa per la qual s'aprovarà. L'Executiu de Fernando Clavijo aposta per un reial decret llei, mentre que el Govern d'Espanya advoca per una proposició de llei. La primera via és més ràpida, perquè s'aplicaria des de la seua aprovació en el Consell de Ministres, encara que després haja de ser convalidada per les Corts en un termini de 30 dies; i si bé la segona opció dona més garanties legals, requereix buscar el suport dels grups parlamentaris per a aconseguir una majoria simple en les Corts Generals. El dia 23 de juliol és una data clau, perquè a partir de llavors ja no seria possible tramitar la modificació legislativa abans de l'estiu, quan és previsible que augmente el ritme d'arribades de pasteres i piragües a Canàries per la millora de les condicions meteorològiques.