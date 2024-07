Ni integració, ni educació, ni oci: així són les vides dels menors migrants no acompanyats que es tutelen "com a nombres"

Emilia Lozano compartia parc en el seu barri amb els xavals del Centre de Primer Acolliment Hortaleza, a Madrid. Així, al costat del seu marit, va anar coneixent-los. "Ens els estimàvem i vèiem que s'estaven produint moltes injustícies, tant dins com fora del centre", explica. Recorda aquella vegada que Vox va muntar taules informatives a les seues portes. En una d'elles es va presentar la seua portaveu a Madrid, Rocío Monasterio, per a assenyalar que "les dones ja no caminen soles ni al supermercat i han d'anar acompanyades dels seus marits perquè tenen por". Hi havia racisme, diu. Fora i dins. Ho veia com a veïna. "Els xics són molt xiquets, d'entre 15 i 17 anys. Vam veure que allí no hi havia cap formació, no hi havia oci i estava molt massificat. També comencem a descobrir que quan complien 18 anys es quedaven al carrer", assenyala.

Entre 2017 i 2019, el centre va superar el cent per cent d'ocupació mitjana en tot l'any; l'octubre de 2018 va arribar a estar al 338% de la capacitat. Ara, diu, hi ha molts més xics que les 72 places que té. Assegura que els educadors i educadores els ajuden tot el que poden, però moltes vegades es veuen sobrepassats per la saturació. La direcció ni els crida pel seu nom. "El d'Hortaleza és un dels centres més durs que hi ha i els xics contaven que no tenien res què fer, només passejar pels carrers. Tenien classe d'espanyol al matí i no podien anar perquè només hi havia un professor per a 70 xics. Han patit molt dins dels centres", lamenta.

"Dins dels centres de menors —prossegueix— es necessiten molts més recursos per a ells. Han de conscienciar-se que a qui tenen tutelat són persones, no nombres ni paquets. I els xics no se senten persones en ells". Denúncia que no hi ha un programa d'oci, ni d'ensenyament, ni d'integració. Mengen, dormen i passegen pels carrers. I ja.

Tot això ho explica per telèfon des de La Puebla d'Almoradiell (Terol). Al seu costat està Diallo, que ho corrobora. Té 20 anys. Va eixir del seu país, Guinea, quan tenia 15. Se'n va anar a Mali, després a Algèria i va seguir al Marroc. Va passar al Sàhara Occidental i es va muntar a una pastera "amb destinació Europa". Va acabar en tres centres de menors canaris, a Lanzarote, Tenerife i Gran Canària. En complir els 18 anys, li van donar una pròrroga de tres mesos en un centre d'emergència. En arribar a Madrid, va aprofitar una cita per a la seua documentació i va ser quan va conéixer a Emília.

Un poble de Toledo bolcat

Perquè la seua relació amb els xics del centre d'Hortaleza no es va limitar a les xarrades al parc. Va canviar els viatges de l'Imserso que esperava fer amb el seu marit en jubilar-se i es va bolcar en aqueixos xavals. En el documental 'Emilia', del director Rafa Arroyo, conta com donava el berenar i el sopar a un grup de xavals. També com va acollir a la seua casa a un xic que va quedar literalment al carrer quan Fiscalia va determinar que tenia 18 anys. Ací va dir prou.

Se'n va anar al seu poble de Toledo i va proposar en la ràdio local un projecte per a tirar-los una mà. En aqueix mateix programa, un matrimoni els va cedir una casa amb huit places. Els veïns es van bolcar. Els van portar llits i roba. Entre tots van posar en marxa la casa de solidaritat i autonomia amb xics que eren al carrer. Alguns venien des de Madrid, Canàries, Ciudad Real o Barcelona.

"A la casa tots venen sense documentar. Des de Somos Acogida —com es diu la seua associació— els documentem. Mentrestant, ells estan fent esport i estudien l'ESO. Quan aconsegueixen la documentació alguns es queden a treballar al poble o en els polígons industrials d'altres pobles pròxims. Uns altres marxen a Madrid. Els busquem empreses, magatzems... El 98% dels qui han passat per ací estan documentats; el 95% treballen amb un bon futur", afegeix.

Amb el seu marit, i unes quantes mans, ha aconseguit cosir les fractures que hi ha en el sistema d'acolliment de l'Estat, que cada any deixa al carrer a milers de migrants indocumentats quan aconsegueixen la majoria d'edat. Els ajuda a tirar endavant per ells mateixos mentre els aporta, ací a Espanya, la família que han deixat als seus països d'origen per a jugar-se la vida i aconseguir-ne una de nova.

Demanen millores en els centres

Diallo es va traure l'ESO i ara treballa en el metall. Però hi ha moltes altres històries d'èxit. Explica, per exemple, el cas d'un xaval que es va enamorar d'una treballadora social que estava en el centre de menors on residia, i es van casar. Ara tenen un bebé d'un any i mig. "És el net de l'associació", assegura.

En preguntar-li a Daillo què els diria als polítics i polítiques que aquest dimecres s'asseuran en la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència, assegura que "millorar els centres de menors és ajudar als xics i xiques integrar-se".

Demana que els deixe estudiar el que vulguen estudiar, així com la llengua. "En els centres no fem res. Quan vaig arribar al meu només menjava i dormia. No ens ajudaven a integrar-nos. També ens controlaven, ens llevaven els mòbils... No podíem estar fora fins a les 10, per exemple", denúncia. Perquè, per desgràcia, no tots tenen la sort de trobar-se una Emília en el camí.