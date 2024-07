Javier Gutiérrez, sobre el seu fill Mateo: "Té una discapacitat severa. Camina amb dificultat i no parla"

Javier Gutiérrez ha sigut un dels convidats de ‘100% únicos’, un programa en el qual 30 persones amb Trastorn de l'Espectre Autista entrevisten personatges coneguts. L'actor va iniciar la seua entrevista recordant el gran projecte que va rebutjar en el passat per a realitzar una altra pel·lícula: no va ser el Professor de ‘La casa de papel’ per a poder protagonitzar ‘Campeones’.

D'aquesta pel·lícula té grans records, perquè “el meu fill Mateo té una discapacitat severa. Ell és un altre campió que va nàixer amb moltíssims problemes quan era un bebé i els continua tenint hui dia. És un xic que camina amb dificultat, no parla... però s'expressa i se li entén absolutament tot. I és un xiquet que necessita moltes cures. 'Campeones' és la pel·lícula de la meua vida”.

Sobre aquest aspecte tan privat i íntim de la seua vida, Javier Gutiérrez ha comentat que “és necessari per a tots aquells que coneixem la discapacitat de primera mà i que hem aconseguit canviar aqueixa mirada compassiva de la societat, donar-li la volta i que entenguen que aquells amb discapacitat són igualment capaços que aquells que no la tenen”.

A més, l'actor afegia que “és complicat. Ningú t'ensenya, ningú t'educa, ningú et prepara per a una cosa així. Recorde que vaig plorar molt, ho vaig passar molt malament. Passes per diferents etapes, de negació, de ràbia, d'impotència, de frustració... però has de tirar avant. La vida va d'això, de gaudir. I d'estimar. Mateo és gran motor de la meua vida ara mateix, juntament amb el meu fill Lucas, pels quals sent autèntic amor. Em dona molt de gust veure'ls junts. M'ha fet molt millor persona, tindre els peus en la terra i connectar molt més amb mi mateix, millorant en molts àmbits de la meua vida”.