"Ens reunim de nou per quarta setmana consecutiva. Es necessita un augment proporcional de metges, infermers, TCAES (tècnics de cures auxiliars d'Infermeria), zeladors. Els professionals de la salut no som recursos infinits. Un increment de la càrrega de treball sense un corresponent augment del personal resulta en un servici col·lapsat, precari i deficient. La Conselleria de Sanitat se'n riu de nosaltres". Aquesta és la demanda del personal sanitari de l'Hospital de Sant Joan, que es mobilitza cada dimecres a primera hora del matí des de fa un mes per demanar un reforç de plantilla per a cobrir amb garanties l'ampliació del servici que entrarà en vigor pròximament.

Corejant el missatge "Mazón escolta, Urgències està en lluita", dirigit al president de la Generalitat, els treballadors en mobilització han alertat d'una nova reducció de plantilla, de dotze tècnics de cures d'Infermeria i també en dotze el nombre d'infermers previst. La Junta de Personal, integrada per tots els sindicats, exigeix que s'amplie de manera proporcional el personal del servici d'Urgències d'aquest centre hospitalari.

Temps d'espera

Aquesta zona ja reformada obrirà pròximament. Els sanitaris adverteixen del perill de ser usuari de les Urgències d'aquest centre aquest estiu perquè creuen que la correcta atenció no queda garantida i augmentaran els temps d'espera. La Junta de Personal del departament va emetre un comunicat en el qual consideren "inadmissible aquesta decisió que posa en risc la salut dels usuaris de l'hospital que patiran les terribles conseqüències derivades de les decisions preses per part de la Conselleria de Sanitat".

En l'anterior mobilització, que es va celebrar la setmana passada, es va llegir un manifest en el qual destacaven que "és la tercera setmana que ens concentrem, que ens indignem, que ens preocupem tant per la nostra integritat física i els nostres drets, com pels nostres pacients. Perquè són ells l'objecte de la nostra dedicació, aqueixos pacients són els nostres fills, pares i mares, germans, amics, veïns… i fins i tot en molts moments, nosaltres mateixos".

Una altra imatge de la mobilització d'aquest dimecres 10 de juliol a l'Hospital de Sant Joan / INFORMACIÓN

Col·lapse

"Tots ells, són els que patiran les conseqüències de l'abús del govern de la nostra Comunitat. Deterioren la nostra sanitat pública, la debiliten, l'espenten al col·lapse. I això no ho permetrem. No permetrem que òbriguen les Urgències sense el personal necessari. No permetrem que els xiquets no tinguen l'atenció pediàtrica d'urgència que es mereixen", continuaven. Per això, anuncien que continuaran mobilitzant-se setmana a setmana, mes a mes, "alçant cada vegada més la veu, fins que entren en raó o fins que ens facen cas perquè no tinguen més remei. Els governs van i venen, però nosaltres ens quedem, i si ens quedem ens quedarem amb el que mereixem".

Falta d'especialistes

Consultada la Conselleria de Sanitat coincidint amb la primera protesta, fonts del departament van indicar que "el govern anterior (el del Botànic) va planificar l'ampliació de les Urgències de Sant Joan, però no va contemplar en aqueixa planificació una ampliació de personal", "i ara estem en situació especialment complexa de dèficit de facultatius". En aquesta línia, des del departament insisteixen en el fet que fa setmanes que diuen que falten facultatius en tot el Sistema Nacional de Salut, i aquest estiu especialment pel fet de no poder contractar els MIR, que acabaran al setembre en lloc del maig.

Al marge, van indicar que l'obertura de les noves instal·lacions, del que està per confirmar data, és una molt bona notícia per a la població adscrita.