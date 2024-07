Gonzalo Bernardos ataca a les empreses que no volen posar la nova jornada laboral: "Són un model propi dels anys 60"

L'aprovació de la nova jornada laboral de 37,5 hores segueix el seu curs, encara que sembla que s'està arribant a un punt de ruptura en el diàleg entre el Govern i els agents socials. La patronal i els sindicats tenen objectius diferents dels que persegueix la ministra de Treball, Yolanda Díaz, una cosa que ha criticat durament l'economista Gonzalo Bernardos en un dels seus tuits.

La nova jornada laboral rep crítiques i lloances a parts iguals

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, es va proposar fa uns mesos una reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals. Aquesta iniciativa cerca millorar la qualitat de vida dels treballadors, augmentar la productivitat i adaptar-se a les noves realitats del mercat laboral. No obstant això, la proposta ha suscitat tant elogis com crítiques.

D'una banda, la jornada laboral de 37,5 hores promet un millor equilibri entre la vida personal i professional. D'aquesta manera, els treballadors tenen més temps lliure i poden dedicar-se a altres activitats, la qual cosa milloraria el seu benestar general i reduiria l'estrés.

A més, diversos estudis internacionals suggereixen que jornades laborals més curtes poden portar a una major productivitat. Treballadors menys esgotats i més motivats tendeixen a ser més eficients i a cometre menys errors, beneficiant tant a empleats com a ocupadors.

Les empreses veuen el costat negatiu

Malgrat els nombrosos beneficis, les empreses critiquen la proposició de Yolanda Díaz, perquè al·leguen que la reducció de la jornada laboral podria representar majors costos per a les empreses, que haurien de contractar més personal o pagar hores extres per a mantindre els nivells de producció.

També, aquesta reducció pot afectar la competitivitat de les empreses espanyoles enfront de companyies d'altres països amb jornades laborals més llargues. No tots els sectors poden adaptar-se igual de bé a una jornada reduïda. Això ha sigut rebatut enèrgicament per Gonzalo Bernardos que no pensa així.

"La clau no és la qualitat dels seus productes, sinó pagar-los poc als empleats"

L'economista Gonzalo Bernardos veu una clara intenció en les empreses, que només busquen el seu propi benefici, per davant de la qualitat dels treballadors. Per a l'expert, en aquesta mesura hi ha alguna cosa més que només el fet de pagar-li els mateixos diners als treballadors per fer el mateix treball; el verdader propòsit és aportar-li més qualitat de vida als empleats.

El catedràtic creu que les empreses que facen això tenen un sistema del segle passat. "Els que es neguen a rebaixar la jornada laboral a 37,5 hores volen perpetuar les empreses on la clau no és la qualitat dels seus productes ni la formació dels treballadors, sinó pagar-los poc, als empleats. Un model propi de la dècada dels 60 del segle XX", escrivia Bernardos en un dels seus tuits.