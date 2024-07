El projecte Llançadores d'Ocupació aconsegueix la inserció laboral de 18 persones a Alacant des d'abril

Les Llançadores d'Ocupació del projecte Hubs d'Activació de l'Ocupabilitat han aconseguit ja la inserció laboral de 18 persones a Alacant, des que la iniciativa es va posar en marxa en aquesta ciutat el mes d'abril passat. A més, altres 46 persones desocupades —30 dones i 16 homes— participen en aquests moments en els diferents programes que ofereix amb l'objectiu d'ajudar-los a trobar treball.

Unes dades que s'han donat a conéixer durant la trobada que han protagonitzat el president de Fundació Santa María la Real, Ignacio Fernández; el president de Fundació Iberdrola Espanya, Fernando García; el director general d'Ocupació, Foment Empresarial i Nova Economia de l'Ajuntament d'Alacant, Vicente Seguí, i el secretari autonòmic d'Ocupació de la Generalitat Valenciana, Antonio Galvañ, amb els participants en aquesta iniciativa.

Otra imagen del encuentro. / Información

Amb aquesta visita, representants de les entitats impulsores d'aquest programa han pogut conéixer als seus participants, prendre nota de les activitats que han desenvolupat des de mitjan abril i les que tenen previstes fins a octubre per a reactivar la seua cerca de treball, millorar la seua ocupabilitat amb noves tècniques i tendències del mercat actual, així com fomentar la seua inserció laboral.

Experiència

Diverses persones participants han intervingut per a relatar com estan vivint l'experiència en la Llançadora d'Ocupació i com els està ajudant a millorar la seua autoestima i a recuperar la il·lusió. A la visita han assistit participants de la ‘Llançadora d'Ocupació Activa’, la ‘Llançadora d'Ocupació Nòmada’ i ‘Enlaira’.

Fins ara han desenvolupat dinàmiques d'intel·ligència emocional per a desenvolupar un pla de prospecció laboral i enfocar el seu objectiu professional; han conegut noves ferramentes digitals per a la cerca d'ocupació o modernitzar el seu currículum; i adquireixen nous coneixements per a optar a llocs emergents del mercat laboral actual.

Durant les pròximes setmanes continuaran amb més activitats: assaig d'entrevistes per a guanyar seguretat i soltesa en els processos de selecció; elaboració de mapes d'ocupabilitat amb empreses del seu interés, o l'assistència a fires d'ocupació, congressos i trobades professionals per a donar-se a conéixer i ampliar la seua xarxa en contactes. Tot això els permetrà enfocar-se en la seua gran meta: la inserció laboral.

Fernando García, presidente Fundación Iberdrola España, durante la visita. / Información

El programa manté oberta la inscripció a Alacant per a poder participar en la següent edició. Les persones interessades a ser participants han de completar aquest formulari: https://hubsempleabilidad.com/preinscripcion/

"Felicitem les persones participants per haver demostrat la seua evolució des que va començar el programa, així com l'esperit de col·laboració que han impulsat amb el seu equip cap a la cerca d'ocupació. En les següents setmanes podran continuar reforçant la seua eixida al mercat laboral amb els nous recursos adquirits en la llançadora d'ocupació per a mostrar a les empreses tot el seu talent", ha destacat Ignacio Fernández, president de Fundació Santa María la Real.

"Des de la Fundació Iberdrola Espanya creiem fermament en la necessitat de donar suport a la formació i l'ocupabilitat, a través d'aquesta mena de projectes, perquè cada persona puga contribuir amb el seu talent a construir una societat més justa i més sostenible", ha agregat Fernando García, president de la Fundació Iberdrola Espanya.