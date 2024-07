Tàrbena demana ajuda per a tornar a ser verda després de l'incendi que va arrasar la vall

Només donar una ullada a la muntanya porta a pensar en l'infern que es va viure en la serra de Tàrbena fa només tres mesos. Un incendi devastador va arrasar el mes d'abril passat prop de 600 hectàrees, va obligar a desallotjar a més de 100 veïns i va acabar amb gran part dels cultius. I les conseqüències encara són molt visibles amb la terra tenyida d'un gris i negre que es mescla amb el marró dels arbres cremats. Aqueix desolador paisatge només el trenquen algunes cases o exemplars que van resistir al foc i els primers brots verds que han començat a eixir entre tanta cendra. No obstant això, no és suficient perquè s'ha afegit un altre problema: la sequera. Per la qual cosa el municipi demana ajuda per poder retornar el verd al seu terme municipal.

La petició no és només per una qüestió visual, sinó també econòmica. Tres mesos després de l'incendi, molts agricultors de la zona no poden llaurar ni plantar en els seus camps pels quals el foc va passar a plaer. L'agricultura en una zona rica en ametlers, garroferes o oliveres s'ha truncat de nou amb l'incendi declarat després d'una crema incontrolada en un dia de calor i vent feta per un veí. I ara només els queda reclamar ajudes perquè Tàrbena torne a ser el que era abans.

La zona de l'incendi tres mesos després amb una de les cases que es van salvar de les flames. / Jose Navarro

A la vall que envolta el municipi se li acumulen els problemes. Des de fa uns anys, aquesta zona és una de les més afectades per la Xylella. Milers d'ametlers es van haver d'arrancar per a combatre aquesta plaga. Aquest arbre no només produïa fruit per a vendre'l, sinó que era el responsable de l'arribada de turistes per a veure com florien, perquè era part de l'encant de la vall. Sense recuperar-se d'aqueix colp, l'incendi i la sequera han empitjorat les coses.

La situació no ha canviat massa. Si se li pregunta a l'alcalde de Tàrbena, Francisco Javier Molines, com està la situació de la zona que es va cremar fa tres mesos, ho resumeix en una paraula: "Negra". Encara que ja sobre el terreny i mirant el que va deixar el foc, es posa a assenyalar cap als camps: "La muntanya ha començat a rebrotar". Però el que passa és que "no rebrota més perquè no ha plogut". Sense la situació de sequera i falta de pluges, "hi hauria més verd", i això és el que vol el municipi.

Algunes espècies s'han començat a obrir pas entre la terra cremada. Són les més resistents, les que creixen en terrenys secs sense l'ajuda d'aigua: garrigó marí o aladernó, margallons, esparregueres... indica l'alcalde: "Aquestes van davant de tot, rebroten amb més facilitat". Pitjor ho tenen unes altres que "estan esperant que ploga. Elles i nosaltres. Tots estem esperant les pluges" que no arriben o només ho fan amb molt poca intensitat. Tots els veïns miren al cel i esperen el mes d'octubre, quan sol ploure més.

Una de les zones cremades per l'incendi, este dimecres, al costat del pou municipal. / Jose Navarro

I, els pins? "Els que s'han cremat no rebrotaran, però les llavors que tiren quan es cremen, que és el seu mètode de dispersió, sí que podrien fer-ho". Però també amb aigua: "Fins que no ploga no eixiran. Serà l'any que ve o d'ací a uns anys", indica Molines. La muntanya podria tardar fins a 40 anys a tornar a tindre pins de la grandària dels quals es van cremar amb l'incendi.

Problemes encadenats

"Se'ns ha ajuntat la fam amb les ganes de menjar". Amb aquesta frase explica el primer edil la situació que viu el municipi i l'acumulació de problemes en els últims anys. "Tenim el problema de la Xylella. L'erradicació ha fet que els bancals estiguen pelats i, a més, ara, l'incendi", explica. Davant la situació, el primer edil només té una petició: "Ajuda"; paraula que repeteix més d'una vegada.

L'alcalde al costat del conseller a l'Ajuntament de Tàrbena. / Jose Navarro

La sol·licitud li l'ha feta Molines directament al conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, José Luis Aguirre, a Tàrbena. El responsable autonòmic s'ha reunit amb l'alcalde i altres representants del municipi i ha comprovat en primera persona els efectes de l'incendi de fa tres mesos en les parcel·les agrícoles de la muntanya. Fins allí s'han desplaçat després de la trobada i després de passar per l'Ajuntament. En l'edifici consistorial Aguirre ha firmat en el llibre del municipi i l'alcalde li ha entregat una còpia de la Carta de Poblament de la localitat.

A Aguirre l'alcalde li ha demanat aqueixa ajuda per a diverses coses. Primer per a "intentar mantindre l'agricultura que hi ha i si poguera recuperar-se una altra, millor que millor". I també per a fer front a un altre problema afegit: tractar la fauna salvatge que "ens dona molta faena. Si comencem a fer plantacions noves, els arruí o muflons de l'Atles i senglars ens ho complicaran molt". I entre totes les peticions, quasi la més important: la de l'aigua.

El conseller i l'alcalde en la zona de l'incendi de Tàrbena. / INFORMACIÓN

Un sistema de regadiu per a la vall

Aquesta última ha tingut ja una resposta: la conselleria prepara un projecte bàsic per a la instal·lació d'un sistema de regadiu a Tàrbena que impulsarà el seu sector agrícola. Així li ho ha transmés Aguirre a l'alcalde per a demostrar que el Consell té previst fer costat als agricultors. Aquest projecte està ja redactat, però necessita solucionar algun serrell com que els agricultors es constituïsquen com a comunitat de regants i que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer els done la concessió d'aigües.

"Aquest municipi era conegut precisament pels seus ametlers, tant a escala paisatgística com agrícola, i amb el problema de la Xylella hem hagut d'arrancar-los i també altres cultius essencials", explica el conseller a aquest diari. Així que "ara amb un projecte per a poder portar aigua es podrà accelerar la implantació de tots els cultius". No serà fàcil, ja que cal fer-ho amb fases, però el responsable autonòmic espera que a partir de l'any que ve puga posar-se en marxa: "El que pretenem és, d'una banda, tornar a donar vida a l'economia rural amb cultius com olivera, garrofera, etc. i poder regar la part de la poma perelló, que és molt tradicional d'aquesta zona, i que per la sequera, si no tenen un reg de suport, no podran cultivar-la".

El Consell vol "portar l'aigua; legalment és possible. Ara fa falta posar en marxa el projecte perquè és necessari donar-li vida a aquesta zona". I, d'on s'obtindrà l'aigua? L'alcalde indica que "està previst fer dos pous nous en la zona prop del pou municipal" que ja funciona a Tàrbena. Aquesta part del municipi compta amb un gran aqüífer sota terra del qual es pot obtindre aqueix recurs. A més, "es pot usar aigua de la depuradora" amb la qual compta la localitat; és a dir, aigua regenerada que podrà servir també per als camps quan es duga a terme el projecte del sistema de regadiu.

La bassa d'aigua situada en la zona de l'incendi. / Jose Navarro

La comitiva ha visitat també una gran bassa d'aigua que hi ha en la zona on ara es veuen també els estralls de la sequera, ja que està pràcticament buida. L'alcalde ha explicat que s'ompli amb una de les fonts de les quals ara s'extrau poca aigua.

Tàrbena espera poder recuperar en poc temps allò que tenia: una muntanya productiva i que cridava l'atenció dels visitants. Tot per a poder recuperar la part de l'activitat econòmica que s'ha vist afectada pels últims esdeveniments. La vall vol tornar a ser verda.