"Tres sacerdots em van enviar al centre de les teràpies de conversió quan els vaig dir que era gai en el confessionari"

"Tres sacerdots de tres parròquies diferents em van derivar al centre que practicava teràpies de conversió quan els vaig dir que era gai en el confessionari". És el testimoniatge d'una de les víctimes d'aquestes teràpies en el Centre d'Orientació Familiar (COF) Mater Misericordiae de València, investigat per l'arquebisbat després de conéixer-se que el dirigeix el docent denunciat per tractar de "curar l'homosexualitat" a cinc alumnes, fins i tot oferint-los pastilles.

Aquesta persona, que va acudir al centre en 2022, denúncia que l'arxidiòcesi té coneixement d'aquestes teràpies, i que a més hi ha sacerdots que deriven als joves a elles. Quan va visitar el centre, estaven en 'tractament' 50 joves com ell.

Tot va començar quan cursava 3r d'ESO i ell, com a catòlic practicant, va començar a preocupar-se per la seua sexualitat, ja que "no pots estar en matrimoni catòlic sent gai". Llavors va decidir consultar-ho amb el seu rector en el confessionari. "Hi ha un centre ací a València que dona ajuda a xics com tu. Tu encara eres molt jove i et pots salvar", li va contestar el pare.

"Deixaven tot a la meua voluntat. Em recomanaven anar, però no ho veia clar. Al final vaig visitar més parròquies i tres sacerdots diferents em van dir el mateix i em van derivar al Mater Misericordiae", conta. "Tu tens un problema molt gran, vols arreglar això?", li va arribar a dir un sacerdot. Va decidir anar a una sessió quan era major d'edat.

Fonts de l'arquebisbat asseguren que "per lògica i secret de confessió, no es té coneixement de les coses que els penitents diuen als sacerdots en el confessionari i tampoc de les coses que els sacerdots diuen als penitents. En l'Arquebisbat seguim sense rebre queixes del que puga haver ocorregut en el COF".

"L'homosexualitat no existeix"

El testimoniatge explica que, en aquella època, tenia dubtes sobre "com conjugar la meua orientació sexual amb la fe, i volia veure el que em podia oferir l'Església", així que va acudir a aquest centre. Ell no va arribar a tractar amb el docent denunciat, que és qui dirigeix el centre, sinó amb N., una altra persona que realitza les teràpies amb els més de 50 joves que hi havia en aquell moment.

En la primera sessió aquesta persona va poder comprovar el secretisme que hi ha al voltant del centre. "No es publiciten per cap lloc. És més, ni tan sols hi ha un rètol a la porta on pose 'COF Mater Misericordiae', és tot molt opac. Com saben que estan vorejant la legalitat ells mai et diuen que allò que fan són teràpies, i les comunicacions mai són amb un correu electrònic corporatiu", conta.

A la víctima li van contar que al centre es realitzaven sessions de teràpia grupal, i N. li va explicar que ell mateix era homosexual, però que es "va curar" i ara té dona i fills. Li van assegurar, fins i tot, que tots els mesos es programaven partits de futbol per a "recuperar la masculinitat" dels joves.

"En cap moment et parlen de curar l'homosexualitat, perquè per a ells l'homosexualitat no existeix. T'expliquen que l'homosexualitat és una ferida de la infància, provocada generalment per un pare absent i una mare dominant, i que les persones homosexuals són persones altament sensibles", conta el xic. "És una cosa tan àmplia que és fàcil que la gent s'identifique", conta.

Una altra de les idees és aquella que diu que el fet de portar "una vida gai" provoca en la persona sofriments a mitjà i llarg termini pel fet que viuen una vida "allunyada de déu". "Et parlaven de casos que havien passat pel centre, però no havien seguit en les teràpies, i com cada vegada que venien, amb els anys, la seua vida empitjorava i cada vegada estava més destrossada", recorda. "Bàsicament, et deien que si decidies portar una vida 'gai' series un infeliç, entre altres coses, perquè homosexualitat és sinònim de promiscuïtat".

El manual de les teràpies

Aquest diari ha tingut accés al material de lectura que se subministrava llavors als joves, en el qual a més d'aquesta idea, es defén que els joves amb aquest 'trastorn' "busquen completar-se, pal·liar les mancances que tenen. Per exemple, si tu estàs gros buscaràs un xic atlètic, o si eres tímid buscaràs a algú amb moltes habilitats socials, però que tot parteix d'una ferida emocional", explica el xic citant el manual, que se sol manar per correu electrònic encara que també n'hi ha en físic.

El docent denunciat exportava moltes de les tècniques que se seguien en el COF al seu centre escolar, on li les aplicava als alumnes. Una d'elles era dibuixar una línia de temps que reflectia la vida de la persona per a identificar les "ferides" que havien provocat aqueix "desviament".

Les sessions, tant en el col·legi com en el centre, eren individuals i cara a cara, on feien a la persona llegir passatges d'aquest llibre. Segons narren diverses víctimes, F. va recomanar a alguns dels seus estudiants que el visitaren en aquest centre. Aquesta persona es va allunyar prompte del centre, malgrat que els rectors coneguts i el mateix N. van intentar convéncer-lo perquè tornara.

"Això no és de Déu"

La víctima explica de quina manera es va adonar que havia de deixar aqueixes teràpies. "Quan vaig eixir del COF em sentia fatal amb mi mateix... M'odiava. Llavors vaig recordar que a mi sempre m'han dit que Déu està en les coses bones i belles, en aquelles que et fan bé. Per tant, si allò em feia sentir tan malament, és que això no és de Déu".

Aquesta persona porta ara una vida de catòlic conforme a la seua sexualitat, però li entristeix com de poc acceptada continua estant dins de l'Església. "Jo participe en moltes activitats de la meua parròquia i tots saben que tinc nóvio, però això no significa que, en la pràctica, jo puga anar amb ell a missa agafat de la mà. Em donen molta enveja les parelles heterosexuals que acudeixen a la parròquia juntes, i m'apesara que jo no podré fer-ho mai. Gaudir de la meua fe amb la persona que vull...", lamenta.