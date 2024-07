Les agressions sexuals, al capdavant dels juís a la província d'Alacant

Els delictes sexuals continuen acaparant l'agenda de l'Audiència Provincial d'Alacant i, al costat del tràfic de drogues, es tracta d'una de les infraccions penals més habituals. Al llarg d'ahir es van notificar fins a quatre sentències per diferents agressions sexuals. Dues d'elles, eren de casos de joves que van ser violades mentre es trobaven en estat d'embriaguesa, una altra comptava amb dues víctimes menors d'edat i la quarta era el cas d'una dona amb discapacitat que va patir abusos per part del conserge del Centre d'Adults d'Asp.

En el cas d'Asp, l'Audiència d'Alacant ha imposat quatre anys de presó al conserge de les instal·lacions per agredir sexualment a una de les alumnes amb una discapacitat. Els fets van ocórrer en el mateix centre, al voltant de les 16 hores de l'11 de maig de 2021, quan l'acusat tenia 48 anys. El processat va negar els abusos i va adduir que era ella qui li perseguia a ell, una versió a la qual el tribunal no ha donat cap credibilitat. El tribunal considera que la declaració de la víctima havia sigut «clara, inequívoca i contumaç» al llarg de la instrucció i que la seua versió s'havia mantingut constant des del mateix moment la denúncia.

La Sala valora que hi ha hagut altres testimonis que corroboren la versió de la víctima, en valorar els testimoniatges de la seua mare i el de la seua professora, a qui la víctima li va contar el que havia succeït per primera vegada. La resolució subratlla que la seua mare va explicar en el juí que un dia després dels fets va rebre una trucada telefònica del conserge en el seu domicili i que aquest li va traslladar que la víctima s'havia oblidat una jaqueta. La dona va afirmar que, en dir-li a la seua filla que qui havia cridat era el conserge, va percebre en ella una actitud de nerviosisme.

L'Audiència d'Alacant considera a l'encausat responsable d'un delicte d'abús sexual, pel qual, a més de la pena de presó, afegeix la mesura d'allunyament durant huit anys a una distància superior de 500 metres respecte de la víctima.

També estableix una indemnització de 18.000 euros pels danys morals ocasionats. La fallada considera que l'Ajuntament d'Asp és responsable civil subsidiari, ja que el lloc de treball del conserge depenia de l'administració local. La sentència és recurrible davant el Tribunal Superior de Justícia.

Joves en estat d'embriaguesa

No ha sigut l'única condemna que s'ha dictat en l'Audiència en les últimes hores. Un altre tribunal ha imposat altres quatre anys de presó per l'agressió sexual a una jove de 19 anys el quatre de juny de 2022 que estava dormint en el sofà d'una vivenda d'Alacant després d'una festa. La víctima havia estat bevent i ballant aqueixa nit anterior amb el seu agressor. Quan ella es va ficar al llit a dormir perquè estava molt afectada per l'alcohol, se li va acostar i li va ficar els dits en la vagina. En un moment donat, va aconseguir escapolir-se i marxar-se a la cuina amb l'excusa de beure aigua i allí l'acusat va persistir en la seua conducta. La víctima va acabar ficant-se a l'habitació de la seua amiga, propietària del pis, des d'on va cridar a un altre amic perquè l'arreplegara. La declaració de la víctima ha sigut la principal prova.

D'altra banda, el mateix tribunal ha condemnat amb sis anys i deu mesos de presó a un altre acusat d'una agressió sexual en una altra vivenda d'Alacant després d'una nit de festa en locals del port d'aquesta ciutat. Els fets van ocórrer el 8 d'agost de 2021 on s'havia quedat a dormir la víctima amb altres amics amb els quals havia estat de tabola. La violació es va produir després que la víctima s'haguera alçat a vomitar i es quedara en estat de semiinconsciència en tombar-se en el llit. La fallada considera provat que l'acusat es va aprofitar d'eixa circumstància per a penetrar-la vaginalment i anal. Una amiga de la víctima el va sorprendre in fraganti quan va entrar a l'habitació i la va despertar. En aquest cas, a més de les declaracions dels testimonis, el tribunal havia valorat les restes biològiques de l'acusat.

Dues menors

Finalment, l'Audiència ha imposat dotze anys de presó a una parella per la presumpta agressió sexual comesa sobre dues xiquetes, que quan van ocórrer els fets (el 21 de gener de 2022) tenien 11 i 13 anys. Els fets van ocórrer en el domicili que compartien amb la mare d'una d'elles a Alacant i on l'altra s'havia quedat a dormir. La fallada considera provat que els dos processats, home i dona, van sotmetre a tocaments a una de les xiquetes i van mantindre relacions sexuals amb l'altra, després d'haver-los oferit begudes alcohòliques. Els dos acusats compartien pis amb la mare d'una de les menors.

Mentre els donaven alcohol l'acusat els va preguntar si s'havien besat entre elles i que la seua nóvia era bisexual, conversa en la qual ella va acabar tocant el pit a una de les menors, preguntant-li si li ensenyava a besar.