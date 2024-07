La crisi en els governs de PP i Vox sorprén el PSOE sense culminar la seua renovació territorial

El terratrémol en els governs de coalició de PP i Vox després de la ruptura dels de Santiago Abascal ha agafat als socialistes amb els deures sense fer en bona part dels territoris. Només en Comunitat Valenciana i Extremadura es van anticipar de manera extraordinària els congressos orgànics per a renovar projecte i lideratges després de la pèrdua d'aquests governs. A Ferraz descarten que vagen a produir-se avançaments electorals a curt termini, però reconeixen que de ser així no estarien en les millors condicions per a afrontar-los. És per això que pretenen accelerar el calendari per a la renovació territorial a l'espera de les negociacions per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. “Quan se solucione això de Catalunya arrancarem els processos orgànics”, explica un membre de la cúpula de Ferraz.

Allò que per al PSOE era una tasca pendent de cara a recompondre's com una alternativa clara als governs de la dreta, ara s'ha convertit en urgència davant la crisi sobrevinguda en aquestes coalicions per les seues diferències en el repartiment de menors migrants arribats a les costes canàries. Vox passarà a l'oposició en les cinc comunitats on cogovernen (Extremadura, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Aragó i Múrcia) i on secunden des de fora (Balears). Per a convocar els congressos autonòmics de les federacions cal celebrar abans un de federal. La intenció és posar-li data després de l'estiu, sempre que es descarte una repetició electoral a Catalunya. A partir de llavors es precipitarien les renovacions pendents.

A Ferraz no descarten que puguen produir-se primàries en diversos territoris on no governen o que, com en el cas de Concha Andreu a La Rioja, els seus secretaris generals facen un pas a un costat. Dels pocs territoris on hi ha quasi plenes garanties de continuïtat és Canàries, on no hi ha debat successori respecte al secretari general i ministre de Política territorial, Ángel Víctor Torres.

A Balears, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, també ha donat mostres de voler seguir avant i no està en la llista de renovacions prioritàries per a Ferraz. Al contrari que Aragó, on s'aposta per la portaveu del Govern i ministra d'Educació i Esports, Pilar Alegría, com a candidata de l'aparell per a substituir a Javier Lambán. En les federacions de Madrid i Andalusia, on governa amb majoria el PP i té assegurada l'estabilitat a pesar del xoc de trens amb Vox a escala estatal, hi ha moviments interns.

Diferents sectors qüestionen tant obertament com en privat a Juan Lobato i Juan Espadas. Encara que en la seu federal tracten de mantindre's al marge d'aquest soroll, és fruit que el mateix Pedro Sánchez assenyalara la seua “preocupació” amb tots dos territoris pel “forat” electoral de les europees. A Castella i Lleó, on la legislatura està més avançada que en els altres territoris on s'ha produït la col·lisió en les coalicions de PP i Vox, algunes veus posen en qüestió a Luis Tudanca. Aquest últim fins i tot ve de tindre un xoc amb Ferraz per no frenar al líder provincial a Lleó, Javier Cendón, en el seu suport a l'escissió d'una Regió Lleonesa de la Junta de Castella i Lleó.

Xocs en primàries

Tant Tudanca com Lobato i Espases tenen intenció de seguir al capdavant de les seues respectives federacions, però en el partit es reconeix de forma generalitzada que tot dependrà de la posició final que adopte Pedro Sánchez per a evitar un xoc en primàries. Una circumstància que sí que es dona per feta a Aragó, davant la impossibilitat manifesta fins ara de pactar una eixida negociada amb la federació crítica liderada per Lambán.

Després de les eleccions europees s'ha agitat el debat successori en diversos territoris. El mateix Pedro Sánchez ja havia posat sobre la taula aquest calendari després dels comicis gallecs, en reconéixer que per l'avançament de les generals “ens quedem amb alguns deures per fer i quan acaben les eleccions europees haurem d'abordar-los, com és la renovació de lideratges territorials”.

L'avançament de les catalanes i les negociacions per a la governabilitat van obligar a tirar el fre. Ara que coincideix amb situació d'inestabilitat en diversos governs, la intenció és tornar a trepitjar l'accelerador i preparar-se davant els escenaris que s'obrin amb una major debilitat dels presidents autonòmics del PP.

“La inestabilitat són ells”

En el PSOE insisteixen que la prioritat ara, més enllà de les qüestions orgàniques, és solucionar la situació dels menors migrants i la pressió assistencial que pateix Canàries. Arribar a un acord amb el PP per a reformar la llei d'estrangeria i fer obligatòria la distribució entre les comunitats autònomes dels menors arribats a la davantera sud.

Tant des del Govern com a Ferraz insisteixen així mateix a comparar la inestabilitat després de la precipitada ruptura d'executius de coalició conservadors, menys d'un any després de constituir-se, amb l'estabilitat dels progressistes. Mentre en la passada legislatura van resistir tota la legislatura tant les coalicions autonòmiques del PSOE amb Podem o altres socis com Compromís, les del PP amb Ciutadans es van trencar abans. “Ens ho diuen a nosaltres, però la inestabilitat són ells”, assenyalava aquest dijous un membre de la cúpula socialista.