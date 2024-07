L'Audiència d'Alacant alerta que condemnats per delictes sexuals lleus no compleixen les penes

Condemnes que es queden en lletra morta per la falta de mitjans. Els jutges alacantins han alertat que algunes de les penes per als delictes sexuals lleus no es compleixen perquè cap administració implementa les mesures imposades. El motiu de fons són les discrepàncies sobre quina administració ha d'executar-les. Es tracta de casos d'agressions sexuals menors que no impliquen l'ingrés a la presó dels condemnats i als qui s'imposen mesures de llibertat vigilada. El problema radica en el fet que ningú assumeix l'organització d'aquests programes de reeducació quan el reu està en llibertat.

Institucions Penitenciàries considera que, com que no hi ha presos, la seua organització correspondria a l'administració autonòmica. Per part seua, la Conselleria de Justícia sosté que és el Govern central qui ha de fer efectius aquests cursos, segons fonts judicials. En aquest sentit, van assenyalar que es tracta d'una situació que ja s'ha donat en el passat amb l'aplicació de mesures alternatives en altres delictes.

Els magistrats de l'Audiència d'Alacant van alertar d'aquesta situació en una reunió celebrada per a unificar criteris i van elevar aquest problema a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Una situació que es resumeix en què cap administració es declara competent per a aplicar l'execució de la sentència, per la qual cosa no es poden aplicar les mesures previstes en la pena de llibertat vigilada.

La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat (TSJCV) ha emplaçat tant al Govern central com a la Generalitat perquè aclarisquen aquests extrems, mentre que també ha donat compte de la problemàtica al Consell General del Poder Judicial.

La llibertat vigilada va passar a formar part del Codi Penal espanyol a partir de 2010 i va ser fa una dècada quan va començar a aplicar-se per a totes les condemnes per delictes sexuals. L'objectiu era continuar mantenint un control del reu, una vegada que quedava en llibertat, per a evitar que reincidira. La persecució d'aquests delictes amb la introducció de noves figures legals està causant que les estadístiques de delictes sexuals continuen creixent any rere any a la província.

Dades

La memòria de la Fiscalia d'Alacant de l'any passat comptabilitzava fins a un miler de diligències per delictes sexuals durant 2022; mentre que les Forces de Seguretat van xifrar en 1.244 les denúncies durant l'any passat, que continuen creixent a un ritme del vint per cent anual.

Recentment, el Tribunal Suprem confirmava la condemna a un policia de Sevilla que va fer una besada sense el seu consentiment mentre estava en els calabossos. La fallada imposava un any i nou mesos de presó a l'agent, la qual cosa implica que no hauria d'ingressar a la presó i se li imposaria una condemna de llibertat vigilada. El problema és que, com que no havia estat empresonat, cap administració assumiria el programa formatiu d'educació sexual. El ponent d'aquesta sentència és el magistrat alacantí Vicente Magro, que en el seu moment ja va optar per assumir des de l'Audiència d'Alacant els cursos de reeducació de maltractadors i els de condemnats per delictes de trànsit, precisament per aquests motius. Finalment, Institucions Penitenciàries va assumir aquests programes, controlant les mesures d'entre 80.000 i 100.000 penats en tota Espanya. El 80% d'aquests casos són per delictes de violència de gènere i seguretat viària.

El president de l'Audiència d'Alacant, Juan Carlos Cerón, va explicar a aquest diari que «no hi ha hagut problemes quan aquests condemnats estaven a la presó, Institucions Penitenciàries ha assumit el programa». No obstant això, no tots els casos són susceptibles d'una condemna de presó.

Les mesures que aplicaven

Les fonts judicials consultades per aquest diari van explicar que a l'hora d'aplicar una llibertat vigilada, els jutges estan considerant un paquet de mesures que van des de la compareixença periòdica del penat davant el jutjat, el control de mesures d'allunyament perquè no s'acoste a les víctimes i el seguiment de programes d'educació sexual i altres mesures similars. Davant la impossibilitat material d'organitzar el curs, els jutges directament estan optant per aplicar les altres dues mesures i prescindir de la formació.

Precisament alguns jutges incideixen en la importància d'aqueixos programes perquè hi ha casos en els quals es podria evitar que aquests condemnats reincidisquen i tornen a cometre fets similars. El TSJ ha reclamat que s'aclarisca amb urgència aquesta situació per a evitar que les condemnes acaben en terra de ningú.