Mazón redueix de deu a nou les conselleries després de l'eixida de Vox i nomena els nous consellers

Mazón anuncia una reestructuració del Consell: la primera és el pas de 10 conselleries a 9 i amb una sola vicepresidència, amb Salomé Pradas. I que la nova consellera de Justícia serà Salomé Pradas, que deixa la conselleria de Medi Ambient. A més, Miguel Barrachina, actual portaveu del PP en les Corts, serà el nou conseller d'Aigua, Agricultura, Ramaderia i Pesca. Mentre que Vicente Martínez Mus, actual director general de Costes, serà el nou conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori. A més, l'àrea de Cultura estarà dins de la Conselleria d'Educació que dirigeix José Antonio Rovira, mentre que Esports l'assumeix Presidència de la Generalitat.

La reestructuració del Consell també afecta el segon escaló, amb nous secretaris autonòmics:

En Igualtat, serà Elena Albalat, nova secretària autonòmica de Sistemes sociosanitari, que fins ara era directora general d'Infància.

Emilio Argüeso, fins ara en el departament de Susana Camarero com a secretari autonòmic de Sistemes sociosanitari, passa a ser secretari autonòmic d'Emergències.

Pilar Tébar ascendeix a secretària autonòmica de Cultura.

El nou secretari autonòmic d'Agricultura és Vicente Tejedo, actual senador del PP.

El jutge valencià José Luis Font Barona serà, a més, nou secretari autonòmic de Justícia.

Missatge de continuïtat

"Aquestes són les primeres decisions, després avançarem en el segon escaló, però del que es tracta és de continuar treballant i seguir en una línia que té dues característiques: que governem per a tothom, ens hagen votat o no, i seguir amb la cultura del diàleg i del pacte que des del principi hem practicat", ha expressat el president de la Generalitat després d'anunciar els nous consellers.

Sobre la decisió de Vox

Mazón també ha carregat contra la decisió de Vox d'eixir-se'n del Consell: "No té sentit estar d'acord i conforme amb les mesures que pren tots els dies la Generalitat Valenciana, és una decisió que s'ha pres des de fora de la Generalitat i des de fora de la Comunitat Valenciana. Ahir mateix aprovàvem lleis, acabàvem d'aprovar un decret de simplificació administrativa i el balanç era bo; crec que és evident que han pres la decisió sense prioritzar a la Comunitat Valenciana, jo sí".

Canvis

Sobre el canvi de Salomé Pradas, de Medi Ambient a Justícia, Mazón admet que va tindre dubtes al principi d'on situar-la, però que el pacte amb Vox li va fer portar-la al departament que ara deixa. "Portarà a la conselleria a un bon port", ha indicat. Sobre el canvi de Miguel Barrachina, que deixarà de ser el síndic en les Corts, ha destacat que ja va ajudar a elaborar el programa d'agricultura del partit i que ara el Grup Popular haurà de triar a un nou portaveu. Encara que ha indicat als periodistes que si es fan travesses, "encertareu". Juanfran Pérez Llorca, actual síndic adjunt? Laura Chulià, també adjunta? Són dos dels noms d'una travessa que s'anirà incrementant.

Suport en futures mesures

"No tinc cap dubte que els diputats de Vox donaran suport a les mesures que són positives per a la Comunitat Valenciana, i si no ho fan, no hauria d'explicar jo; i també espere que la resta de grups donen suport a les mesures que siguen bones per a la Comunitat Valenciana, si no hauran d'explicar-ho", ha explicat Mazón sobre la confiança que la formació d'ultradreta done suport a les principals mesures. Així mateix, allarga la mà a l'oposició "com ho ha estat sempre" per a "complir amb l'Estatut" per a desbloquejar els òrgans estatutaris. "No és acceptable que si creiem en la nostra autonomia, hi haja grups que no estiguen disposats a dialogar", ha sentenciat.

Llanos Massó

Mazón evita valorar la situació de Llanos Massó, presidenta de les Corts, sobre si continua al capdavant de la cambra autonòmica. "És una cosa personal", ha indicat, "com totes les dimissions" al mateix temps que ha insistit a remarcar que la coherència de cadascun "l'ha d'explicar cadascú".

A més, ha indicat que l'actual directora general de Patrimoni Cultural, Pilar Tébar, siga secretària autonòmica de Cultura, un fitxatge de Vox; també ha anunciat que oferirà a l'actual director general d'Esports, Luis Cervera, continuar, adscrit ara a Presidència. Cal recordar que fins ara estava en la conselleria de Vicente Barrera (Vox).

Avançament electoral?

El president de la Generalitat descarta un avançament electoral: "La ciutadania ens ha votat perquè tinguem una responsabilitat de governar durant quatre anys". De moment, continuarà governant buscant el suport de la resta de formacions polítiques, inclosa Vox, de qui confia que vote a favor d'aquelles "mesures que siguen bones".

"No necessite 5 dies de reflexió per a continuar la governabilitat", ha explicat el president de la Generalitat, en un dard als cinc dies de reflexió que es va prendre Pedro Sánchez a l'abril, al mateix temps que ha assegurat que el PP "sempre té pla B". Així mateix, ha destacat que Vox ha sigut el soci de govern en l'últim any, i per tant serà el principal interlocutor, però ha ampliat aquest espectre negociador a tots els partits.