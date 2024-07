Nacho Cano serà investigat per la jutgessa que porta el cas del nóvio d'Ayuso i l'assassinat de Borja Villacís

Nacho Cano ja té una jutgessa que investigue si va cometre un delicte en portar a Espanya a 17 joves mexicans per a treballar en 'Malinche', el musical que l'ex de Mecano té a Madrid des de finals de 2022. Es tracta d'Inmaculada Iglesias, titular del Jutjat d'Instrucció Número 19 de Madrid. Es tracta de la mateixa jutgessa que investiga a Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, per presumptes delictes fiscals i de falsedat documental, i a la qual també van recaure les perquisicions per l'assassinat de Borja Villacís, germà de l'exvicealcaldesa de Madrid.

L'atestat policial ha arribat ja a les mans de la magistrada, que ara haurà d'acordar les primeres diligències abans de decidir si veu indicis penals per a seguir amb la instrucció de l'assumpte, assenyalen fonts jurídiques.

La investigació intentarà descobrir, a més, si més enllà del cas concret d'aquests 17 joves mexicans, aquesta pràctica resulta un modus operandi habitual en la manera de treballar de Nacho Cano. En cas de ser així, i malgrat que els delictes encara estan per definir i els fets per delimitar-se, l'ex de Mecano podria enfrontar-se a una pena d'entre dos i cinc anys de presó pel delicte d'afavoriment d'immigració il·legal i de sis mesos a sis anys de presó pel delicte contra els drets dels treballadors.

L'acusació

Detingut dimarts passat, i posat en llibertat només unes hores després, Nacho Cano va donar una roda de premsa aqueix mateix dia per a defendre's dels càrrecs de presumpta contractació il·legal d'immigrants pels quals se l'investiga actualment. Tot es deu als 17 joves mexicans que, segons ell, hauria portat a Espanya com a becaris perquè aprengueren a interpretar 'Malinche', el musical que porta en la cartellera madrilenya des de setembre de 2022, i pogueren representar-lo posteriorment al seu país.

La investigació policial sosté que els suposats estudiants van ser convençuts per a fer-se passar per turistes i travessar la frontera. Una vegada en sòl espanyol, van sol·licitar un permís d'estudis que se'ls va denegar per no tindre la formació adequada. Treballaven, segons apunten les últimes informacions, fins a deu hores al dia a canvi d'un salari mensual de 500 euros, l'estada en un hostal del centre de Madrid i, suposadament, un esmorzar diari.

Els joves denuncien a la Policia

El cas, no obstant això, sembla que també parteix de la denúncia d'una de les joves que el productor va portar des de Mèxic. Segons va explicar Cano durant la roda de premsa de dimarts, el programa de beques va començar fa un any. Una setmana després, van sorgir "problemes amb una persona conflictiva" i es va decidir que s'apartara del programa.

"Es decideix que aquesta persona s'ha de tornar a Mèxic, se li posa bitllet i no vol i amenaça que denunciarà. Passa el temps, seguim amb el programa i fa dues setmanes es presenten dotze persones de la Policia amb una inspectora de treball a l'escola on s'imparteixen classes", va explicar el que fora membre de Mecano.