Uns pares s'enfronten a 26 anys de presó per danys cerebrals al seu bebé a València

Amb només un mes de vida Esperanza (nom fictici per a preservar l'anonimat de la menor) va estar a la vora de la mort després de rebre «de manera repetida i violenta colps al cap i el cos», presumptament a les mans dels seus propis progenitors. La menor, que ja té cinc anys, tracta ara de portar una vida dins de la normalitat malgrat les seqüeles pels danys cerebrals que va patir en el seu moment. Mentre que els seus pares i presumptes agressors, veïns de Torrent, s'enfronten a una petició de pena de 26 anys de presó per a cadascun per un delicte de temptativa d'assassinat, la màxima que El Ministeri Fiscal els pot demanar donada la gravetat dels fets, que en cas de defunció de la xicoteta podrien haver sigut castigats amb presó permanent revisable.

Miraculosament i gràcies als sanitaris de la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) Pediàtrica de l'Hospital La Fe, Esperanza va poder recuperar-se i actualment segueix sota seguiment periòdic del Servici de Neuropediatria del citat centre, donades les seqüeles cerebrals que pateix, amb alteracions motores i necessitat de teràpia amb logopeda.

Els fets pendents de juí es remunten al mes de novembre de 2018 quan la menor només tenia un mes. Segons l'escrit del fiscal, tots dos acusats «actuant de comú acord, coneixent i acceptant l'alta probabilitat que es poguera produir la mort de la menor» li van propinar diversos colps al cap i el cos, provocant-li «lesions susceptibles d'haver-li causat la mort».

La van portar al centre de salut dient que «tenia mucositat»

Com que no van aconseguir el seu propòsit, el matí del 27 de novembre van portar a la menor al centre de salut de Torrent on van esgrimir que «tenia mucositat». Els sanitaris immediatament la van derivar a l'Hospital General de València, i d'allí, davant «la greu entitat de les lesions que presentava la menor», especialment una fractura cranial, la van traslladar a l'UCI pediàtrica de La Fe, on va romandre durant mig mes.

La xicoteta presentava convulsions, hematomes facials, hemorràgies internes i danys en la retina. L'informe dels mèdics forenses de l'Institut de Medicina Legal de València va determinar que el traumatisme cranioencefàlic amb fractura biparietal i hemorràgies cerebrals d'entitat molt greu havia sigut produït «per un mecanisme violent traumàtic» que li podia haver causat la mort.

Quan estava hospitalitzada la menor i després de la detenció dels pares, de la qual va informar en exclusiva Levante-EMV, del mateix grup editorial que aquest diari, la Generalitat va declarar a la bebé en situació legal de desemparament i va assumir la seua tutela. Dies més tard se'ls va concedir als avis materns l'acolliment familiar temporal de la seua neta, que es manté hui dia. Els dos processats es van separar arran d'aquest episodi violent, les respectives defenses dels quals neguen.

Prohibició d'acostar-se a la seua filla durant 30 anys

No obstant això, el fiscal considera a tots dos igual de responsables i demana 26 anys de presó per a cadascun d'ells per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, amb l'agreujant mixt de parentiu. Així com cinc anys més de llibertat vigilada i una prohibició d'aproximar-se a la seua filla i comunicar-se amb ella durant 30 anys. Per les lesions i seqüeles les indemnitzacions sol·licitades sumen 47.107 euros i altres 30.000 pels danys morals a la xicoteta.